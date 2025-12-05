Uno Santa Fe | Santa Fe | Corte Suprema de Justicia

Fallo histórico por el humo: la Corte obliga a Nación y a la provincia de Santa Fe a ejecutar un plan contra la quema de islas

Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti firmaron un fallo que obliga a articular acciones entre Nación y las provincias para atacar la quema indiscriminada en el Delta, al tiempo que advirtieron que el seguimiento no será judicial.

5 de diciembre 2025 · 09:52hs
La Corte Suprema de Justicia condenó este jueves al Estado Nacional y a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe y a los municipios de Rosario y Victoria a implementar y ejecutar el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP) en un fallo por los incendios en las islas entrerrianas ubicadas frente a Rosario y la región.

La denuncia había sido presentada el 23 de junio de 2020 por la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente.

La organización inició una demanda de recomposición ambiental con el objeto de que se les ordenara a esas provincias y a los dos municipios a hacer cesar de modo efectivo, urgente e inmediato todos los focos de incendio que tienen lugar en las islas que están frente a las costas de Rosario; y adoptar todas las medidas necesarias para erradicar de modo definitivo la quema indiscriminada en las islas frente a Rosario.

Ahora la Corte ordenó a Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe y a los municipios de Rosario y Victoria a “la instalación de equipamiento e infraestructura para establecer mecanismos de información de alerta temprana, la implementación de la Red de Faros de Conservación, de un Plan Sistemático de Control y de un Plan de Manejo del Fuego para el Delta”.

Sentencia

El fallo lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dos de ellos santafesinos. Los magistrados explicaron en la resolución que el PIECAS-DP, un acuerdo interjurisdiccional existente desde 2008, es el ámbito adecuado para coordinar las políticas de prevención entre la Nación y las provincias.

Por otra parte, advirtieron que el seguimiento y monitoreo del plan no corresponde a la instancia judicial, dado que implicaría una tarea de tiempo indefinido por la naturaleza cíclica de los incendios.

Sobre la denuncia, el Estado Nacional dijo que el dominio originario de los recursos naturales y la responsabilidad de implementar políticas de protección y de fiscalización de las normativas ambientales pertenece a las provincias y que su función se limita a dictar los presupuestos mínimos de protección ambiental.

Santa Fe afirmó que “a pesar de que los incendios ocurren fuera de su jurisdicción, sus efectos afectan el territorio santafesino”, que en su provincia se prohíbe la quema de pastizales y que ha impulsado numerosas medidas para prevenir y controlar incendios.

Por su parte, el municipio de Rosario cuestionó haber sido demandada y afirmó que “las quemas intencionales, ilegales y sistemáticas del Delta superior del Río Paraná se sitúan geográficamente (a excepción de las islas General Sabino Corsi -norte y sur- y General Pistarini empadronadas a favor de la Provincia de Santa Fe) en la Provincia de Entre Ríos”.

Corte Suprema de Justicia Santa Fe quema
