Nuevo aumento para policías y penitenciarios de Santa Fe: cómo será la suba salarial hasta diciembre

La Provincia trasladó al personal policial, penitenciario y del Iapip la política salarial acordada con docentes, estatales y trabajadores de la salud. El incremento será escalonado y acumulativo entre julio y diciembre. Además, se establecieron garantías de aumento de bolsillo, nuevos pisos salariales y actualización de los básicos.

Aumento salarial: Policías y penitenciarios de Santa Fe recibirán un incremento acumulativo del 10,1% entre julio y diciembre.

El Gobierno de Santa Fe estableció por decreto una nueva política salarial para el personal policial, penitenciario y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip) . La medida replica el esquema acordado previamente con los gremios que representan a los trabajadores docentes, de la administración central y de la salud.

El decreto fue firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Gobierno, Fabián Bastía; de Economía, Pablo Olivares; y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

La disposición establece un incremento salarial acumulativo del 10,1% durante el segundo semestre de 2026, calculado sobre los haberes consolidados correspondientes a junio.

La actualización se aplicará de manera escalonada entre julio y diciembre, con porcentajes mensuales acumulativos.

Cómo será el aumento para policías y penitenciarios

El esquema previsto contempla:

2% retroactivo a julio

1,8% en agosto

1,7% en septiembre

1,6% en octubre

1,5% en noviembre

1,5% en diciembre

La actualización alcanzará al sueldo básico y a los demás conceptos que integran los haberes y que no sean modificados específicamente por la actualización del básico.

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De esta manera, el Gobierno provincial busca trasladar a los escalafones de seguridad el mismo criterio de recomposición aplicado durante las últimas negociaciones salariales con otros sectores de la administración pública.

Garantía de aumento de bolsillo

Uno de los puntos centrales del decreto es la incorporación de garantías salariales mínimas para el personal policial, penitenciario y del Iapip.

El incremento correspondiente al segundo semestre no podrá representar un aumento inferior, sobre los haberes de junio y luego de los descuentos de ley, a:

$80.000 por cargo desde julio

$100.000 desde agosto

$130.000 desde octubre

$180.000 desde diciembre

Cuando el aumento porcentual no permita alcanzar esos pisos, se otorgarán sumas fijas no remunerativas y no bonificables para completar la diferencia.

Esas sumas serán absorbidas progresivamente por los incrementos salariales posteriores. Si quedara algún excedente que no pueda ser absorbido, continuará incorporado a los haberes con el mismo carácter.

Además, el decreto establece que esos excedentes serán considerados para el cálculo de la segunda cuota del aguinaldo correspondiente a 2026.

También se contemplan excedentes de garantías anteriores

La nueva normativa dispone que las sumas no remunerativas que hayan quedado como excedentes de garantías salariales otorgadas en acuerdos anteriores continuarán incorporadas a los haberes.

Esos montos también serán actualizados de acuerdo con la nueva política salarial y computados para el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2026.

La medida busca evitar que los mecanismos de garantía implementados previamente pierdan efecto con la aplicación del nuevo esquema salarial.

Nuevos pisos para penitenciarios e Iapip

El decreto también establece una garantía específica para el personal del Servicio Penitenciario y del Iapip.

La normativa dispone que ningún agente de esos escalafones podrá percibir una remuneración neta, luego de los descuentos de ley, inferior a $1.002.833 desde el 1° de julio de 2026.

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A partir del 1° de diciembre, ese piso se elevará a $1.082.470.

En caso de que la aplicación de la nueva política salarial no alcance esos valores, la Provincia liquidará una Asignación Especial Remunerativa y No Bonificable hasta cubrir la diferencia correspondiente.

Cómo quedan los básicos de la Policía

El decreto también incorpora nuevos valores para los básicos del escalafón policial.

De acuerdo con el esquema establecido para diciembre de 2026, el grado de director general tendrá un sueldo básico de $2.332.643.

Para el mismo período, el básico correspondiente al cargo de suboficial quedará establecido en $172.409.

Estos valores forman parte de la actualización de las escalas salariales derivada de la nueva política para el segundo semestre.

Una política salarial trasladada por decreto

La decisión del Gobierno provincial alcanza a un sector que no participa de las negociaciones paritarias de la misma manera que los trabajadores docentes, de salud y de la administración central.

Por ese motivo, la Provincia instrumentó el incremento mediante un decreto firmado por el gobernador y los ministros correspondientes, trasladando al personal policial, penitenciario y del Iapip los lineamientos de la política salarial definida para el resto de los empleados públicos.

El esquema combina una suba acumulativa del 10,1%, garantías de incremento mínimo de bolsillo, actualización de pisos salariales y nuevos valores de los básicos.

La medida tendrá impacto sobre los haberes correspondientes al segundo semestre de 2026, con efectos retroactivos al mes de julio y una implementación progresiva hasta diciembre.