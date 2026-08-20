La obra incorporará 72 nuevas celdas al sistema penitenciario de la provincia de Santa Fe. La inversión total supera los 5.834 millones de pesos.

Cárcel de Coronda: la construcción de los nuevos pabellones de aislamiento alcanzó el 95% de avance

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe continúa con la construcción de cuatro nuevos pabellones de aislamiento en el Instituto Correccional Modelo Unidad N° 1 de Coronda .

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, contó que “con un 95% de avance, ingresa en su etapa final la obra que permitirá incorporar 72 nuevas celdas al sistema penitenciario santafesino, mejorando la capacidad de alojamiento y las condiciones de funcionamiento de la unidad penitenciaria”.

Por su parte, y ante la inminente finalización de los nuevos pabellones de aislamiento, la subsecretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, destacó que “la política de seguridad se construye con la policía en la calle y el control en las cárceles. El gobierno de Maximiliano Pullaro terminó con el homeoffice en las cárceles. La obra penitenciaria encarada aporta precisamente a eso. A que los delincuentes estén dónde deben estar, bien controlados y cumpliendo la condena por los delitos que cometieron”.

Actualmente, los trabajos se concentran en las últimas intervenciones necesarias para completar los nuevos pabellones. Entre las tareas en ejecución se encuentran la instalación de corrientes débiles y el tendido eléctrico, el ajuste de aberturas, la ejecución de cubiertas de chapa y la colocación de bachas en los patios. De esta manera, la obra avanza hacia la finalización de las instalaciones y terminaciones que permitirán poner en funcionamiento el nuevo sector.

Para ello, el gobierno de Maximiliano Pullaro realizó una inversión superior a los 5.834 millones de pesos.

72 nuevas celdas para fortalecer la infraestructura penitenciaria

El proyecto contempla cuatro pabellones independientes, cada uno compuesto por 18 celdas que en conjunto suman 72 nuevas plazas. Cada unidad cuenta con una guardia destinada al control y vigilancia, además de una habitación para celadores con baño y office. Las celdas están equipadas con cama de hormigón armado, inodoro y lavatorio antivandálicos de acero inoxidable, ducha y estantes.

La construcción comprende una superficie cubierta de 1.367 metros cuadrados, además de patios de celdas y pasillos técnicos, alcanzando una superficie total intervenida de 2.842 metros cuadrados. La estructura fue proyectada mediante plateas y paneles premoldeados de hormigón armado, con losas premoldeadas como cierre superior y cubiertas de chapa galvanizada.

Una intervención que también mejora la infraestructura de la Unidad

Además de los nuevos pabellones, el proyecto contempla obras complementarias indispensables para garantizar su funcionamiento. Entre ellas se encuentra la ejecución de nuevos tendidos troncales para los desagües cloacales y pluviales.

Con la obra ya próxima a su culminación, el Gobierno de la Provincia continúa fortaleciendo la infraestructura penitenciaria santafesina, incorporando capacidad edilicia y mejorando las condiciones de funcionamiento de establecimientos estratégicos del sistema.