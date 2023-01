La obra de arte que recrea la gran atajada del Dibu Martínez

Además de dedicarse a la docencia, desde chico fue aprendiendo el oficio de herrero gracias a su papá. "A veces desde una manera recreativa, después se hizo una changa, siempre me gustó intentar cositas, más que nada estaba con las herramientas para tratar de sacar adelante algunas cosas. Después de a poco me fui metiendo más en la parte creativa, más artística. No me considero artista de ninguna manera, soy autodidacta, un desconocedor del mundo del arte pero mucha gente se me está acercando de ese rubro, son ellos los que me definen como artista", expresó.

Contó que no esperaba tanta repercusión con la obra que recrea la última atajada del Dibu Martínez en la final del Mundial. Y detalló: "La armé como cualquiera de mis otras esculturas que en realidad son un juego, son algo que hago por placer, más de una se queda en mi casa y pasan a ser mi colección personal, mis pequeños juguetes. Al principio me daba cosita subirla, compartirla, porque para mi no representa la escala, la magnitud de los logros del Dibu, la selección y todo lo que está pasando. Pero no dejaba de ser novedoso y me animé a subirlo a Instagram y partir de ahí pasaron un montón de cosas". En su cuenta de Instagram @ladrondechatarra se pueden ver todos sus obras.

El artista para sus creaciones utiliza hierro y busca darle movimiento a la pieza. "No tengo buena técnica constructiva, no soy bueno con los detalles. Hay muchos pero muchos artistas que son realmente muy buenos en lo que hacen pero a mí me gusta el movimiento, entonces a veces hago un reduccionismo, una caricatura de lo que son las articulaciones, las secuencias de acción y por eso las llamó caricaturas biomecánicas", explicó de forma modesta sobre sus obras de arte.

Su creación del arquero de la selección al igual que la gran mayoría de sus piezas no está a la venta. "Es raro que venda algo. Por lo general algunas de las esculturitas las donó para alguna rifa, después es mi propia colección personal. Ha sucedido que me ofertan alguna obra, me insisten, vienen hasta el taller y obviamente se la llevan pero no lo exploto desde un lado comercial, aunque también he tenido ofertas por algunos inventos, más que nada de juguetes. Una empresa de Estados Unidos que quiere utilizar cuatro de mis modelos, adaptarlos para la industria del juguete", expuso.

