La ordenanza de nocturnidad aún "no está en funcionamiento pleno" en la ciudad

Desde los salones de fiestas indicaron que la nueva ordenanza de nocturnidad no los afectó. Pidieron no "perseguir al emprendedor del trabajo nocturno"

A seis meses de la entrada en vigencia de la nueva ordenanza de nocturnidad, esta aún "no está en funcionamiento pleno", así lo señaló Alejandro Caveggia, dueño de un salón de fiestas, en diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3. Frente a la nueva normativa, pidió que haya más controles de seguridad por parte de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe y que no se dé una persecución hacia los trabajadores nocturnos.

"Vemos que todavía el cambio de la normativa no está en funcionamiento pleno. Modificaciones, a lo que sucedía, se dieron en algunos horarios y en algunos rubros. Para fiestas no nos cambió absolutamente nada, está funcionando exactamente igual, las hacemos hasta las 5. Si bien tenemos permitido hacerlas hasta las 6, en realidad a esa hora no tiene que haber más movimiento de gente ni nada y como la salida de una fiesta es bastante lenta, se necesita un tiempo prudencial para que todo baje a cero en cuanto a ruidos y movimiento", explicó.

salones de fiesta.jpg

Caveggia contó que también se pueden hacer fiestas los jueves y domingos, días que comenzarán a ser utilizados por la gente en las fechas pico donde hay más demanda que días posibles para hacer un evento. "En noviembre y diciembre no alcanzan los salones en la ciudad para hacer las fiestas de recepciones, las despedidas de año empresarias y los bailes privados", precisó.

El dueño aclaró que su sector no se vio afectado por la nueva ordenanza, ya que venían con estos horarios previos a la misma, y sumado al hecho de que "tampoco está en funcionamiento en cuanto a metodología, comunicación y control; no está implementada todavía".

bar bares nocturnidad noche.jpg Jose Busiemi

"En una ciudad que le cuesta mucho generar empleo, la nocturnidad vino a generar un polo de trabajo importante. Hay que ayudar a la gente que tiene el coraje de emprender, de crear trabajo, de eso se trata la nocturnidad bien vista y legal. Esta tiene que estar controlada por el municipio no perseguida, la Municipalidad tiene que controlar la seguridad, ese es el punto flojo de Santa Fe. La seguridad debe aplicar a la gente que conduce e estado de ebriedad; al control de cuidacoches, que estén totalmente reglamentados, controlados, educados, sobrios; que no entren menores de edad adonde no tienen que estar o que estén circulando después de las 12 de la noche. Eso es nocturnidad, no perseguir al emprendedor de trabajo nocturno", cerró.

