Uno Santa Fe | Santa Fe | primavera

La primavera y el almanaque: ¿cuándo empieza de verdad la estación de las flores?

Equinoccio de septiembre 2025: cuándo empieza la primavera "astronómica" para los argentinos y para los santafesinos. ¿Y para los meteorólogos?

21 de septiembre 2025 · 10:23hs
La primavera y el almanaque: ¿cuándo empieza de verdad la estación de las flores?

Hoy los santafesinos amanecimos con un clima bastante hostil para realizar el tradicional picnic con el que se celebra la primavera, y aunque el almanaque nos destaca que el 21 de septiembre comienza la estación de las flores y los días más lindos, ¿es realmente esta fecha cuando comienza la época más colorida?

El primer día de primavera con 12 horas de día y 12 horas de noche

El 22 de septiembre de 2025 a las 15.20 (hora de Argentina) ocurrirá el equinoccio de septiembre, el momento astronómico que marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur y del otoño en el hemisferio norte. Ese día, el Sol cruza el ecuador celeste, y como consecuencia la luz se reparte en partes iguales entre ambos hemisferios. Por eso, en la mayor parte del planeta se viven jornadas con unas 12 horas de día y 12 horas de noche.

primavera equinoccio septiembre

Los equinoccios se producen debido a la inclinación del eje de rotación de la Tierra, que está inclinado 23,5° en relación con el plano de su órbita alrededor del Sol. A lo largo del año, esta inclinación produce un movimiento aparente anual del Sol en el cielo que trae como consecuencia las estaciones y que, en latitudes intermedias, varía la duración del día y de la noche a lo largo del año.

equinoccio primavera septiembre flores

Ahora bien, ¿por qué no siempre cae el mismo día ni a la misma hora? La razón está en la duración real del año. La Tierra tarda 365 días, 5 horas y 48 minutos en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Como nuestro calendario tiene 365 días “redondos”, esas horas sobrantes se van acumulando y hacen que el equinoccio se modifique cada año unas horas. Cada cuatro años, el día adicional de los años bisiestos corrige ese desfase, aunque la fecha del equinoccio puede variar entre el 21, 22 o 23 de septiembre según el año.

En Argentina, sin embargo, hay más de una manera de señalar el inicio de la primavera. De manera social y cultural, el 21 de septiembre está instalado como “el día de la primavera”, y además coincide con el Día del Estudiante, con festejos, picnics y encuentros al aire libre. Por otro lado, los meteorólogos utilizan un criterio distinto: para facilitar la comparación de datos climáticos, definen que la primavera empieza siempre el 1 de septiembre y se extiende hasta el 30 de noviembre.

Tres fechas de inicio distintas

Así, la estación de las flores tiene en realidad tres fechas de inicio distintas: la astronómica, que depende del movimiento de la Tierra y este año será el 22 de septiembre a las 15.20; la meteorológica, fijada el 1 de septiembre; y la cultural, celebrada el 21 de septiembre junto al festejo de día del estudiante.

primavera almanaque flores equinoccio septiembre santafesinos
Noticias relacionadas
domingo gris y con mucho viento en la ciudad de santa fe

Domingo gris y con mucho viento en la ciudad de Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo en el inicio de la primavera en Santa Fe?

se acerca la primavera a santa fe y ademas de flores trae alergias al polen entre otras

Se acerca la primavera a Santa Fe y además de flores trae alergias al polen entre otras

Ya comenzó la fumigación contra mosquitos y otras plagas en la ciudad de Santa Fe

Comenzó la fumigación en los espacios verdes de la ciudad de cara a la temporada de verano

Lo último

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Rosario: un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el hospital

Rosario: un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el hospital

Colón empata con Deportivo Morón pero mantiene la categoría

Colón empata con Deportivo Morón pero mantiene la categoría

Último Momento
Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Rosario: un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el hospital

Rosario: un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el hospital

Colón empata con Deportivo Morón pero mantiene la categoría

Colón empata con Deportivo Morón pero mantiene la categoría

Temperaturas y precipitaciones: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la primavera en Santa Fe

Temperaturas y precipitaciones: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la primavera en Santa Fe

Día de la Primavera: refuerzan los operativos de prevención con controles en puntos estratégicos de la ciudad

Día de la Primavera: refuerzan los operativos de prevención con controles en puntos estratégicos de la ciudad

Ovación
Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto: El choque con Albon me complicó la vida

Colapinto: "El choque con Albon me complicó la vida"

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Se bajó el telón de la fase regular del Torneo Oficial de hockey

Se bajó el telón de la fase regular del Torneo Oficial de hockey

Policiales
Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná