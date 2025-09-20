Se acerca la primavera a Santa Fe y además de flores trae alergias al polen entre otras

Primavera en Santa Fe: ¡Que el polen no arruine la estación! Cómo entender y prevenir las alergias estacionales

La llegada de la primavera, que en Santa Fe comienza oficialmente el 21 de septiembre , es sinónimo de días más largos , temperaturas agradables y la explosión de colores en la naturaleza . Sin embargo, para un porcentaje de los santafesinos, esta estación trae una serie de molestias que pueden afectar la calidad de vida: las alergias al polen , también conocidas como polinosis.

Las alergias son una respuesta exagerada del sistema inmunológico a una sustancia inofensiva para la mayoría de las personas, llamada alérgeno. En el caso de la polinosis, el alérgeno es el polen, que las plantas liberan al aire para reproducirse.

En Argentina, el período de polinización de las gramíneas (pastos) se concentra entre octubre y marzo, coincidiendo con la primavera y el verano. La concentración de polen en el aire, que puede ser hasta del 90% en estos meses, es la principal responsable del aumento de los síntomas. Factores como la secuencia, el viento y las altas temperaturas contribuyen a dispersar aún más estas partículas. La lluvia tiende a disminuir la cantidad de polen en suspensión.

Qué plantas causan alergias

Aunque las flores vistosas no suelen ser la causa principal (su polen es pesado y es transportado por insectos), el polen de árboles, pastos y malezas que se dispersan por el viento es el gran detonante. Algunas de las plantas más alergénicas son:

Gramíneas: son las más comunes y afectan a un alto porcentaje de alérgicos. Se encuentran en el césped, campos y parques.

Árboles: especies como el plátano, el álamo y la mora son conocidos por su capacidad de generar polen alergénico, especialmente en zonas urbanas donde son utilizados en el arbolado público.

Maleza: como la parietaria, que crece en muros y grietas.

primavera alergias Santa Fe polen aromito

Síntomas: más allá del estornudo

Los síntomas de la rinitis alérgica son muy característicos y pueden confundirse con un resfrío común, pero suelen ser más persistentes y cíclicos. Los más frecuentes incluyen:

Rinitis alérgica: estornudos "en salvas" (muchos seguidos), picazón en la nariz y el paladar, secreción nasal acuosa y congestión.

Conjuntivitis alérgica: picazón, enrojecimiento y lagrimeo en los ojos.

Asma bronquial: tos seca, sibilancias (silbidos en el pecho) y sensación de opresión o dificultad para respirar.

Otros síntomas: en algunos casos, puede haber picazón de garganta o de oído.

Medidas de prevención y alivio

Para las personas que padecen polinosis, es posible minimizar el impacto de la alergia con una serie de hábitos preventivos: