El Gobierno frenó la subasta del Parque Federal y reabre el debate sobre el uso del predio

La Secretaría de Obras Públicas anuló la venta del predio Parque Federal, ubicado en una zona clave de la ciudad de Santa Fe, en el marco del proceso de liquidación del Procrear

El Gobierno nacional dejó sin efecto la subasta pública del predio Parque Federal , ubicado sobre Belgrano 5000 , en la ciudad de Santa Fe , que había sido autorizada a fines de 2025 en el marco del proceso de liquidación del programa Procrear .

La decisión fue oficializada a través de la Resolución 5/2026 de la Secretaría de Obras Públicas , publicada este miércoles en el Boletín Oficial , y anula la convocatoria a la Subasta Pública N° 504-0003-SPU25 , que tenía como objetivo la venta del inmueble de más de 6.400 metros cuadrados .

Según se detalla en la normativa, la medida responde a razones de oportunidad, mérito y conveniencia administrativa, vinculadas a una redefinición de prioridades en la gestión de los bienes del Estado nacional, en el contexto del cierre definitivo del Fondo Fiduciario Procrear, disuelto por decreto en noviembre de 2024.

Qué argumenta el Gobierno para frenar la subasta

Desde el Ministerio de Economía explicaron que el predio forma parte de los bienes que quedaron bajo administración nacional tras la disolución del programa habitacional. En ese marco, se encuentran en análisis los desarrollos urbanísticos inconclusos o suspendidos, con el objetivo de definir su destino final.

En el caso del Parque Federal, la Secretaría de Obras Públicas consideró que avanzar con la venta del inmueble no resulta compatible con los objetivos actuales de la gestión, por lo que resolvió dejar sin efecto la subasta antes de que se perfeccionara el procedimiento. La resolución aclara además que no se consolidaron derechos a favor de terceros, lo que habilita legalmente la anulación del proceso.

Un predio estratégico en la ciudad de Santa Fe

El inmueble está ubicado en una zona estratégica del norte de la ciudad, dentro del área conocida como Parque Federal, y había sido incluido en el esquema de venta de activos del ex Procrear. La subasta había generado expectativa y también cuestionamientos en distintos sectores por el destino de tierras públicas en un área urbana consolidada.

Con esta resolución, el Estado nacional retoma el control del proceso y posterga cualquier definición sobre el futuro del predio, que quedará sujeto a nuevas evaluaciones en el marco de la administración de los bienes remanentes del fondo fiduciario.

Qué pasa ahora

La anulación de la subasta no implica una decisión definitiva sobre el destino del terreno. Fuentes oficiales señalaron que el predio seguirá bajo análisis mientras avanza la liquidación del Pro.Cre.Ar y la reorganización de los inmuebles que formaban parte del programa.

La resolución ordena además la publicación de la medida en el sistema Compr.ar, dando por cerrado formalmente el procedimiento de venta iniciado en diciembre pasado.

