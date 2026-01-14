Uno Santa Fe | Santa Fe | Parque Federal

El Gobierno frenó la subasta del Parque Federal y reabre el debate sobre el uso del predio

La Secretaría de Obras Públicas anuló la venta del predio Parque Federal, ubicado en una zona clave de la ciudad de Santa Fe, en el marco del proceso de liquidación del Procrear

14 de enero 2026 · 08:27hs
El Gobierno frenó la subasta del Parque Federal y reabre el debate sobre el uso del predio

El Gobierno nacional dejó sin efecto la subasta pública del predio Parque Federal, ubicado sobre Belgrano 5000, en la ciudad de Santa Fe, que había sido autorizada a fines de 2025 en el marco del proceso de liquidación del programa Procrear.

La decisión fue oficializada a través de la Resolución 5/2026 de la Secretaría de Obras Públicas, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y anula la convocatoria a la Subasta Pública N° 504-0003-SPU25, que tenía como objetivo la venta del inmueble de más de 6.400 metros cuadrados.

aviso_337441

Según se detalla en la normativa, la medida responde a razones de oportunidad, mérito y conveniencia administrativa, vinculadas a una redefinición de prioridades en la gestión de los bienes del Estado nacional, en el contexto del cierre definitivo del Fondo Fiduciario Procrear, disuelto por decreto en noviembre de 2024.

Qué argumenta el Gobierno para frenar la subasta

Desde el Ministerio de Economía explicaron que el predio forma parte de los bienes que quedaron bajo administración nacional tras la disolución del programa habitacional. En ese marco, se encuentran en análisis los desarrollos urbanísticos inconclusos o suspendidos, con el objetivo de definir su destino final.

En el caso del Parque Federal, la Secretaría de Obras Públicas consideró que avanzar con la venta del inmueble no resulta compatible con los objetivos actuales de la gestión, por lo que resolvió dejar sin efecto la subasta antes de que se perfeccionara el procedimiento. La resolución aclara además que no se consolidaron derechos a favor de terceros, lo que habilita legalmente la anulación del proceso.

Un predio estratégico en la ciudad de Santa Fe

El inmueble está ubicado en una zona estratégica del norte de la ciudad, dentro del área conocida como Parque Federal, y había sido incluido en el esquema de venta de activos del ex Procrear. La subasta había generado expectativa y también cuestionamientos en distintos sectores por el destino de tierras públicas en un área urbana consolidada.

Con esta resolución, el Estado nacional retoma el control del proceso y posterga cualquier definición sobre el futuro del predio, que quedará sujeto a nuevas evaluaciones en el marco de la administración de los bienes remanentes del fondo fiduciario.

Qué pasa ahora

La anulación de la subasta no implica una decisión definitiva sobre el destino del terreno. Fuentes oficiales señalaron que el predio seguirá bajo análisis mientras avanza la liquidación del Pro.Cre.Ar y la reorganización de los inmuebles que formaban parte del programa.

La resolución ordena además la publicación de la medida en el sistema Compr.ar, dando por cerrado formalmente el procedimiento de venta iniciado en diciembre pasado.

• LEER MÁS: El Gobierno rematará casas del Plan Procrear sin adjudicar: cómo participar

Parque Federal Procrear subasta
Noticias relacionadas
Más de 30 allanamiento se realizaron en simultaneo en la ciudad de Santa Fe 

Operativo histórico en la ciudad: más de 30 allanamientos por delitos violentos y narcomenudeo

Los datos de la inflación de la provincia de Santa Fe para el mes de diciembre 2025  

Diciembre cerró con una inflación del 2,6% en Santa Fe: alimentos y alquileres lideraron las subas

Vale por un espejo en la moto, el nuevo programa de seguridad vial de la Municipalidad de Santa Fe destinado a conductores

Circular sin espejos en la moto cuesta $70.000: el programa que permite evitar la multa en Santa Fe

Robo piraña en barrio 7 jefes por parte de una banda de adolescentes

Inseguridad en barrio Siete Jefes: adolescentes cometen robos y preocupan a los vecinos

Lo último

La producción industrial de Santa Fe cayó casi un 6% interanual en noviembre y lo vinculan con las importaciones

La producción industrial de Santa Fe cayó casi un 6% interanual en noviembre y lo vinculan con las importaciones

Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

Último Momento
La producción industrial de Santa Fe cayó casi un 6% interanual en noviembre y lo vinculan con las importaciones

La producción industrial de Santa Fe cayó casi un 6% interanual en noviembre y lo vinculan con las importaciones

Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

El Profe Medei sobre el Festival de Guadalupe: Le pedí al Intendente que amplíe el horario de los colectivos y que sean gratis

El "Profe" Medei sobre el Festival de Guadalupe: "Le pedí al Intendente que amplíe el horario de los colectivos y que sean gratis"

Ovación
Colotto y el nuevo Colón: mercado activo, decisiones fuertes y un proyecto claro

Colotto y el nuevo Colón: mercado activo, decisiones fuertes y un proyecto claro

Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política

"Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política"

Profini ante su gran desafío: convencer a Madelón y afirmarse en Unión

Profini ante su gran desafío: convencer a Madelón y afirmarse en Unión

El club Los Canarios recibió la visita del gobernador Maximiliano Pullaro

El club Los Canarios recibió la visita del gobernador Maximiliano Pullaro

Juan Fernández: un waterpolista lagunero con destino europeo

Juan Fernández: un waterpolista lagunero con destino europeo

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años