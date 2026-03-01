Uno Santa Fe | Santa Fe | escuelas

La provincia inicia el ciclo lectivo con todas las escuelas abiertas y el objetivo de sostener los 185 días de clases

Este lunes 2 de marzo comienzan las clases en toda la provincia. El gobernador Maximiliano Pullaro pidió a las familias que lleven a sus hijos a las aulas para garantizar el derecho a aprender

1 de marzo 2026 · 12:22hs
El ciclo lectivo 2026 comenzará este lunes en la provincia de Santa Fe con todas las escuelas abiertas y en condiciones de recibir a los estudiantes. “El lunes las clases van a empezar, van a estar todas las escuelas abiertas”, aseguró el gobernador Maximiliano Pullaro el viernes, en declaraciones a la prensa. En ese marco, reforzó el mensaje dirigido a los padres: “Les pido que el lunes lleven a sus hijos a las escuelas. Más allá de la decisión de los gremios, todas las escuelas van a estar prestando el servicio, entendiendo que la educación es una prioridad”.

Desde el Poder Ejecutivo santafesino se ratificó así la voluntad de brindar el servicio educativo y garantizar el derecho a aprender.

Pullaro subrayó que el Gobierno Provincial formuló “una de las mejores propuestas salariales del país”, y sostuvo que el esfuerzo fiscal busca sostener el funcionamiento del sistema educativo en un contexto económico adverso. Sin embargo, remarcó que el foco principal está puesto en los estudiantes: “Nosotros escuchamos y discutimos todo, pero queremos que los chicos estén en las escuelas aprendiendo”.

Consolidar el calendario pleno

El inicio del ciclo lectivo está atravesado por un objetivo central de la política educativa provincial: sostener los 185 días de clases. En 2025, Santa Fe logró cumplir esa meta por primera vez en catorce años, un hito que las autoridades consideran clave para mejorar los aprendizajes y recuperar la regularidad pedagógica.

El Gobierno Provincial aspira a consolidar ese estándar durante 2026, con la premisa de que cada jornada escolar cuenta en la trayectoria educativa de los alumnos. En esa línea, el llamado oficial a las familias busca reforzar la asistencia desde el primer día y garantizar continuidad en el proceso de enseñanza.

Qué rechazaron los docentes

La propuesta del Ejecutivo provincial contempla un incremento del 12,5% hasta junio distribuido mes a mes: 2,6% en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo, 2% en abril, 2% en mayo y 1,6% en junio. A eso se suma una recomposición del 3% por el segundo semestre de 2025 y un piso mensual de $170.000 desde febrero hasta junio.

Para proteger los salarios más bajos, el Ejecutivo provincial fijó además un mínimo garantizado de $75.000 de aumento para enero, a abonarse por planilla complementaria, y un piso mensual de $170.000 desde febrero hasta junio, para asegurar que ningún trabajador perciba incrementos por debajo de ese monto.

Para los docentes, la oferta no cierra. La inflación acumulada y el deterioro salarial de los últimos meses son el argumento central del rechazo.

Qué exigen los docentes

Frente al 12,5% oficial, Amsafé plantea un pliego de demandas que va bastante más allá de la discusión salarial inmediata. El gremio exige un 33% de recomposición salarial, muy por encima de lo que el gobierno está dispuesto a ofrecer por ahora. A eso le suma una cláusula gatillo para que los salarios no queden rezagados frente a la inflación, una herramienta que el Ejecutivo provincial ha resistido sistemáticamente.

El resto del pliego incluye aumentos simultáneos para jubilados y fin del aporte solidario, convocatoria inmediata a concursos y traslados, derogación del presentismo y mejoras en la salud laboral.

