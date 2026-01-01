Uno Santa Fe | Santa Fe | pasajeros

Fuerte movimiento de pasajeros y ventas agotadas para Año Nuevo en la Terminal de Ómnibus de Santa Fe

Boleteros de diferentes empresas turísticas confirmaron que hubo un incremento en la venta de pasajes comparado a la temporada pasada. Brasil se mantiene como el destino más elegido.

1 de enero 2026 · 07:43hs
Fuerte movimiento de pasajeros y ventas agotadas para Año Nuevo en la Terminal de Ómnibus de Santa Fe

José Busiemi

Desde la Terminal de Ómnibus de Santa Fe confirmaron un altísimo nivel de ventas de pasajes de cara a la temporada de verano y, en especial, para los viajes programados por los pasajeros a partir del 1 de enero.

Ya se vendió todo lo que es para la temporada”, señalaron, y explicaron que “a partir del 25 de diciembre ya se empezaron a movilizar las primeras unidades hacia los principales destinos”.

Incremento de ventas

En comparación con el verano anterior, el balance es ampliamente positivo. Comparado con las ventas que hubo en la temporada pasada se incrementó mucho”, remarcaron, y destacaron un cambio clave en la modalidad de compra: “Aumentó mucho la compra de pasajes en cuotas con tarjeta de crédito”.

terminal de omnibus

Brasil lo más elegido

En cuanto a los destinos más elegidos por los santafesinos, la tendencia vuelve a repetirse. “Entre los destinos más elegidos la tendencia sigue siendo marcada por Brasil”, indicaron, con una clara preferencia por “Florianópolis y Camboriú”. En segundo lugar aparece la Costa Atlántica: “Mar del Plata y toda la costa argentina como Villa Gesell, Mar de Ajó o San Bernardo”.

También se registró una demanda sostenida hacia el interior del país. “Hubo demanda para lo que es Córdoba, puntualmente Carlos Paz y Capilla del Monte”, detallaron, al tiempo que mencionaron al Litoral como otro polo atractivo: “Puerto Iguazú y Posadas también fueron dos de los destinos más elegidos”. De todos modos, insistieron en que “Florianópolis, Camboriú y Porto Alegre vienen picando en punta”.

Respecto a la disponibilidad de pasajes, el panorama es ajustado para los primeros días del año. “En lo que son las salidas para el 1 y 2 de enero está prácticamente todo colmado”, afirmaron. Sin embargo, aclararon que “a partir del 2 o 3 de enero ya se puede conseguir algo” y que “para la segunda quincena de enero hay plena disponibilidad”. Incluso, señalaron que “febrero y marzo también ya se está vendiendo”.

En relación con los precios, los boleteros precisaron que “a Florianópolis el pasaje cuesta alrededor de 175.000 pesos en semicama y 220.000 pesos en cochecama”. Para Buenos Aires, indicaron que “el costo oscila entre los 58.000 y los 75.000 pesos en cochecama”, mientras que hacia el sur del país “en lo que es Bariloche manejamos un precio desde 170.000 pesos aproximadamente, similar a Brasil”.

En el caso del norte argentino, explicaron que “a Puerto Iguazú el precio ronda los 111.000 pesos en semicama y el cochecama está unos 120.000 pesos”. Finalmente, destacaron que “hay muchos descuentos según el modo de pago, con diferentes bonificaciones”, lo que sigue impulsando la venta anticipada de pasajes desde la terminal santafesina.

pasajeros terminal de ómnibus Santa Fe
Noticias relacionadas
Cómo serán los servicios que se prestarán en la ciudad por Año Nuevo

Servicios municipales previstos por el feriado por el Año Nuevo

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El nuevo año comienza en Santa Fe con un alerta por temperaturas extremas

Controles por Año Nuevo: cortes de calle y un amplio operativo de agentes municipales y policiales para ordenar los festejos

Controles por Año Nuevo: cortes de calle y un amplio operativo de agentes municipales y policiales para ordenar los festejos

“Que sean muy felices y que Dios los bendiga”: el saludo de Pullaro a los santafesinos por Año Nuevo

"Que sean muy felices y que Dios los bendiga": el saludo de Pullaro a los santafesinos por Año Nuevo

Lo último

Con parte del Gabinete de vacaciones, Milei sigue en actividad y se enfoca en los objetivos de 2026

Con parte del Gabinete de vacaciones, Milei sigue en actividad y se enfoca en los objetivos de 2026

Multitudinaria fiesta de Año Nuevo en la Costanera Oeste: balance positivo y sin incidentes

Multitudinaria fiesta de Año Nuevo en la Costanera Oeste: balance positivo y sin incidentes

Comienza el año de la resurrección y en el que Colón tiene que volver a ser Colón

Comienza el año de la resurrección y en el que Colón tiene que volver a ser Colón

Último Momento
Con parte del Gabinete de vacaciones, Milei sigue en actividad y se enfoca en los objetivos de 2026

Con parte del Gabinete de vacaciones, Milei sigue en actividad y se enfoca en los objetivos de 2026

Multitudinaria fiesta de Año Nuevo en la Costanera Oeste: balance positivo y sin incidentes

Multitudinaria fiesta de Año Nuevo en la Costanera Oeste: balance positivo y sin incidentes

Comienza el año de la resurrección y en el que Colón tiene que volver a ser Colón

Comienza el año de la resurrección y en el que Colón tiene que volver a ser Colón

Con cinco minutos de diferencia, nacieron las primeras bebés del 2026 en Santa Fe

Con cinco minutos de diferencia, nacieron las primeras bebés del 2026 en Santa Fe

Lucas Torreira volvió a ilusionar a Boca: reveló una charla con Riquelme y reafirmó su gran sueño

Lucas Torreira volvió a ilusionar a Boca: reveló una charla con Riquelme y reafirmó su gran sueño

Ovación
Unión redefine su arco y suma nuevos nombres en la carrera por el 1

Unión redefine su arco y suma nuevos nombres en la carrera por el "1"

Lucas Torreira volvió a ilusionar a Boca: reveló una charla con Riquelme y reafirmó su gran sueño

Lucas Torreira volvió a ilusionar a Boca: reveló una charla con Riquelme y reafirmó su gran sueño

Del Blanco, blindado: la cláusula en efectivo que marca el pulso del mercado en Unión

Del Blanco, blindado: la cláusula en efectivo que marca el pulso del mercado en Unión

A un paso: la frase de Federico Lértora que anticipó su regreso a Colón

A un paso: la frase de Federico Lértora que anticipó su regreso a Colón

El futuro de Diego Armando Díaz en Unión: entre quedarse o salir en busca de minutos

El futuro de Diego Armando Díaz en Unión: entre quedarse o salir en busca de minutos

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe