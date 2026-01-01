Fuerte movimiento de pasajeros y ventas agotadas para Año Nuevo en la Terminal de Ómnibus de Santa Fe

Boleteros de diferentes empresas turísticas confirmaron que hubo un incremento en la venta de pasajes comparado a la temporada pasada. Brasil se mantiene como el destino más elegido.

Desde la Terminal de Ómnibus de Santa Fe confirmaron un altísimo nivel de ventas de pasajes de cara a la temporada de verano y, en especial, para los viajes programados por los pasajeros a partir del 1 de enero.

“ Ya se vendió todo lo que es para la temporada ”, señalaron, y explicaron que “ a partir del 25 de diciembre ya se empezaron a movilizar las primeras unidades hacia los principales destinos ”.

Incremento de ventas

En comparación con el verano anterior, el balance es ampliamente positivo. “Comparado con las ventas que hubo en la temporada pasada se incrementó mucho”, remarcaron, y destacaron un cambio clave en la modalidad de compra: “Aumentó mucho la compra de pasajes en cuotas con tarjeta de crédito”.

terminal de omnibus José Busiemi

Brasil lo más elegido

En cuanto a los destinos más elegidos por los santafesinos, la tendencia vuelve a repetirse. “Entre los destinos más elegidos la tendencia sigue siendo marcada por Brasil”, indicaron, con una clara preferencia por “Florianópolis y Camboriú”. En segundo lugar aparece la Costa Atlántica: “Mar del Plata y toda la costa argentina como Villa Gesell, Mar de Ajó o San Bernardo”.

También se registró una demanda sostenida hacia el interior del país. “Hubo demanda para lo que es Córdoba, puntualmente Carlos Paz y Capilla del Monte”, detallaron, al tiempo que mencionaron al Litoral como otro polo atractivo: “Puerto Iguazú y Posadas también fueron dos de los destinos más elegidos”. De todos modos, insistieron en que “Florianópolis, Camboriú y Porto Alegre vienen picando en punta”.

Respecto a la disponibilidad de pasajes, el panorama es ajustado para los primeros días del año. “En lo que son las salidas para el 1 y 2 de enero está prácticamente todo colmado”, afirmaron. Sin embargo, aclararon que “a partir del 2 o 3 de enero ya se puede conseguir algo” y que “para la segunda quincena de enero hay plena disponibilidad”. Incluso, señalaron que “febrero y marzo también ya se está vendiendo”.

En relación con los precios, los boleteros precisaron que “a Florianópolis el pasaje cuesta alrededor de 175.000 pesos en semicama y 220.000 pesos en cochecama”. Para Buenos Aires, indicaron que “el costo oscila entre los 58.000 y los 75.000 pesos en cochecama”, mientras que hacia el sur del país “en lo que es Bariloche manejamos un precio desde 170.000 pesos aproximadamente, similar a Brasil”.

En el caso del norte argentino, explicaron que “a Puerto Iguazú el precio ronda los 111.000 pesos en semicama y el cochecama está unos 120.000 pesos”. Finalmente, destacaron que “hay muchos descuentos según el modo de pago, con diferentes bonificaciones”, lo que sigue impulsando la venta anticipada de pasajes desde la terminal santafesina.