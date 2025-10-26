La provincia se tiñó de violeta: La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

Uno Santa Fe | Santa Fe | La Libertad Avanza

El resultado del escrutinio provisorio confirmó una tendencia de “tercios”, con La Libertad Avanza al frente en la mayoría de los departamentos

26 de octubre 2025 · 22:51hs
Los resultados del escrutinio provisorio confirmaron el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Santa Fe, donde el espacio oficialista nacional se impuso en la mayoría de los departamentos y consolidó su dominio en las zonas centro y sur del territorio provincial.

De los 19 departamentos, LLA ganó en 16, mientras que Fuerza Patria (FP) lo hizo en dos y Provincias Unidas (PU) en uno, en una elección que dejó un claro predominio libertario pero con matices regionales.

El sur provincial, bastión libertario

En el sur de la provincia, La Libertad Avanza logró victorias contundentes. En Belgrano, con el 100% escrutado, obtuvo el 49,30% de los votos, frente al 22,97% de Fuerza Patria y el 17,05% de Provincias Unidas.

En Caseros, también con el 99,51% de las mesas computadas, alcanzó el 48,10%, mientras que FP logró el 23,30% y PU el 15,75%. En General López, con el 99,58%, los libertarios ganaron con el 39,06%, seguidos por Provincias Unidas (29,49%) y Fuerza Patria (23,13%).

Rosario, territorio amigo para La Libertad Avanza

En el departamento Rosario, donde el conteo alcanzó el 97,20%, La Libertad Avanza consiguió el 38,87%, Fuerza Patria el 31,83% y Provincias Unidas el 15,61%, mostrando una competencia más ajustada en el principal distrito electoral de la provincia.

Centro y oeste: dominio absoluto de Milei

La tendencia libertaria fue aún más marcada en los departamentos del centro y oeste santafesino. En Castellanos, con el 95,90% escrutado, LLA logró el 50,22%, frente al 20,35% de Fuerza Patria y el 16,85% de Provincias Unidas.

En Las Colonias, donde el conteo llegó al 99,74%, los libertarios alcanzaron el 52,53%, el porcentaje más alto de la provincia. Los siguieron Provincias Unidas con el 19,89% y Fuerza Patria con el 18,37%.

En San Justo, con el 100% de las mesas, LLA obtuvo el 42,60%, mientras que Provincias Unidas y Fuerza Patria quedaron casi empatadas, con el 24,45% y 24,40%, respectivamente.

En San Martín, los libertarios ganaron con el 43,02%, seguidos por Provincias Unidas (26,89%) y Fuerza Patria (20,74%).

Norte provincial: voto más repartido

El norte mostró un comportamiento más equilibrado. En 9 de Julio, con el 92,66% escrutado, La Libertad Avanza obtuvo el 35,79%, Fuerza Patria el 28,96% y Provincias Unidas el 24,77%.

En General Obligado, con el 100%, los libertarios ganaron con el 36,96%, seguidos por Fuerza Patria (29,54%) y Provincias Unidas (22,34%).

Sin embargo, Fuerza Patria logró imponerse en Garay con el 33,05% —contra el 30,73% de LLA— y en Vera, con el 39,80%, superando al oficialismo nacional (31,31%) y a Provincias Unidas (17,80%).

Por su parte, Provincias Unidas ganó en San Javier, donde alcanzó el 32,11%, seguido por Fuerza Patria (31,93%) y LLA (26,21%).

El centro político: equilibrio entre tres fuerzas

En el departamento La Capital, con el 98,78% escrutado, La Libertad Avanza obtuvo el 42,18%, Fuerza Patria el 29,15% y Provincias Unidas el 16,29%.

En Iriondo, los libertarios también se impusieron con el 42,42%, seguidos por Fuerza Patria (26,78%) y Provincias Unidas (18,21%).

En Constitución, el desempeño fue más ajustado: La Libertad Avanza obtuvo el 38,55%, Fuerza Patria el 33,02% y Provincias Unidas el 15,89%.

En San Jerónimo, con el 99,86% de las mesas, el oficialismo nacional alcanzó el 34,65%, seguido por Fuerza Patria (28,33%) y Provincias Unidas (27,03%).

Finalmente, en San Cristóbal, La Libertad Avanza se impuso con el 35,38%, frente a Provincias Unidas (30,36%) y Fuerza Patria (25,72%).

Una elección de tercios con predominio libertario

El resultado del escrutinio provisorio confirmó una tendencia de “tercios”, con La Libertad Avanza al frente en la mayoría de los departamentos, Fuerza Patria como segunda fuerza en crecimiento y Provincias Unidas consolidada en algunos enclaves del centro y norte santafesino.

Con este panorama, los libertarios lograron imponerse en la mayor parte del territorio provincial, con una presencia más homogénea que en elecciones anteriores, y fortalecieron su peso político dentro del Congreso Nacional.

