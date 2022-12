campo argentina.jpg google

A su vez, llamó al sector a utilizar los seguros agropecuarios. "En eso las entidades han sido muy claras y muy firmes a la hora de pedir que esto se convierta en ley, lo vamos a mandar a extraordinarias porque realmente es un proyecto muy valioso para los productores. Y creo que en circunstancias tan difíciles como las que está viviendo el campo hoy, no solo el santafesino sino en la República Argentina por la falta de agua, se necesitan medidas excepcionales".

Reveló que en los próximos días se va a homologar la emergencia provincial. Y señaló: "Es una herramienta, que a nuestro entender, no está ajustada a las necesidades del campo de hoy. Debe ser mejorada, por eso mandamos este proyecto a la Legislatura, les pido a los legisladores que conviertan esto en ley".

Costamagna indicó que la homologación nacional permitiría contar con financiamiento o refinanciación de pasivos, así también como de herramientas impositivas que "seguramente" van a mitigar el problema que tienen muchos productores agropecuarios.

Sobre las consecuencias que está padeciendo el campo, precisó: "En el caso del trigo las pérdidas fueron importantes, te diría que fue el cultivo más afectado porque esto es un problema climático que viene del mes de julio, fines de junio".

Frente a este contexto el Estado decidió hacer una prorroga del decreto anterior. "Acá el problema es que se da en una época del año que es el corazón productivo. Hoy se está sembrando toda la gruesa, tanto el maíz como la soja. O sea el maíz de primera no se pudo sembrar o se sembró muy poco, va a pasar todo a maíz de segunda (que se siembra entre Navidad y Año Nuevo)".

Respecto a la soja, señaló que está en plena siembra: "Hoy se detuvo prácticamente en la provincia porque no hay más humedad en los perfiles, o sea es una situación muy compleja. Además, en los campos de cría del norte donde se produce el ternero que luego se transforma en novillo y la producción de carne, que Santa Fe tiene el 45% de las exportaciones, hay muchos campos que no tienen agua ni bebida para la hacienda. Hay campos que son realmente peladales, que no queda prácticamente nada".

El ministro la semana pasada estuvo recorriendo los campos del norte provincial y aclaró que no todos están pasando por la misma situación, hay productores que han provisionado mejor la cosecha de agua y la están llevando de mejor manera. "No en todos los departamentos es lo mismo pero acá ha afectado a toda la provincia, tenemos al sector legumbrero en los departamentos del sur con afectación muy seria y también en la producción de trigo. Creo que zafa el girasol, es el único cultivo que se ha adaptado y aumentado la superficie, tenemos buenos girasoles. Pero el resto del campo y del país está en una situación sinceramente muy compleja", cerró.

