“La vacuna todavía está en Rusia pero en la provincia tenemos todo preparado la semana que viene”, señaló la responsable del área sanitaria al referirse al operativo que se implementará una vez que llegue el primer cargamento de vacunas Sputnik V.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la funcionaria expresó: “Hoy comenzamos a distribuir los freezers y estamos chequeando los depósitos y terminando las capacitaciones de los vacunadores. Inicialmente serán unas 24 mil dosis las que llegarán a la provincia, que serán destinadas exclusivamente al personal de salud más crítico”.

“Esta primera tanda no alcanzará para todo el personal”, aclaró la ministra, y agregó: “En enero llegará otra. Tenemos todo listo para la semana que viene, pero tenemos que esperar que estén las vacunas distribuidas con la autorización de la Anmat, que aún no está. La campaña más masiva quizás pueda ser en enero, con unas 400 mil dosis, pero no está la fecha. Así se completaría a todo el personal de salud”, añadió.

El vuelo a Rusia, demorado

El vuelo de Aerolíneas Argentinas hacia Rusia, que estaba previsto despegara en la madrugada de ayer martes 22 de diciembre, se retrasó unas 16 horas y partirá durante las primeras horas de la noche de hoy. Según trascendió, la demora se debió a problemas burocráticos y de logística que impidieron que la aeronave partiera.

Tras la confirmación del gobierno nacional de la llegada de la Sputnik V, se conoció que el vuelo con destino a Moscú partirá este martes a las 19.30, ya que el gobierno ruso no habría autorizado que el arribo se produzca durante la noche.

Con esta modificación, el Airbus 330 de Aerolíneas Argentinas arribaría suelo ruso en el Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremétievo de día, el 23, y llegaría al país el jueves 24 de diciembre.

Se calcula que el operativo se completará en 40 horas, ya que el trayecto entre ambas naciones tiene una duración aproximada de 17. Además, el vuelo contará con una tripulación de 20 personas, de las cuales 10 corresponden a tres tripulaciones completas de pilotos que deberán intercambiarse el mando del avión cada 12 horas.