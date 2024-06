La radiografía del delito en los barrios Belgrano y Mayoraz, desde la mirada de los vecinos

Barrio Belgrano fue también, escenario de un crimen en marzo de 2023, cuando el comerciante Oscar Baños fue brutalmente apuñalado por un delincuente que se robó la caja registradora de su almacén y escapó.

pedido seguridad vecinal Belgrano 1.jpg Pedido de seguridad en la vecinal de barrio Belgrano UNO Santa Fe

En este contexto, los vecinalistas de ambos barrios, que se han visto fuertemente afectados por actividades delictivas en el último tiempo, expresaron públicamente su preocupación por la situación y reafirmaron la necesidad de que la justicia tome cartas en el asunto.

El vicepresidente de la vecinal de barrio Belgrano

El vicepresidente de la vecinal de barrio Belgrano, Claudio Trotvil, aseguró que "el barrio viene muy golpeado, la verdad es que a esto que está pasando no sabemos qué nombre ponerle" y continuó: "Vienen peinando el barrio".

En ese sentido, Trotvil sostuvo que los delincuentes "vienen escapando, a veces de Guadalupe Oeste, de Villa Elsa o de otros lugares. Vienen azotando al que encuentren: al vecino desprevenido, a la mujer que está esperando el colectivo, a los chicos que vienen de estudiar".

"Vemos gente que no sabemos quÉ onda, aparecen de la nada en moto. Ahora estamos teniendo también estos grupos de entre cinco y seis que patean portones. Los alcanzamos a ver también en una de las imágenes que fue de público conocimiento en varias redes", comentó preocupado vicepresidente vecinal en diálogo con LT10.

Respecto al accionar de las fuerzas de seguridad, dijo: "Vemos que pasan por Facundo Zuviría. De vez en cuando pasan aquí por Unión, que es el lugar donde tenemos el laborable, donde está la vecinal también, pero no en forma masiva". Luego aclaró: "Adentro de las calles medio que no los vemos nunca".

"Planteé a las autoridades que se veía muy poco patrullaje y ellos nos mostraban en un monitor gigante que cada patrullero tiene GPS y se sabe los horarios que pasan", comunicó el vecinalista. Al respecto sostuvo: " Les dije que estoy observando mi barrio y no lo veo al patrullero pasar, ni por 4 de Enero, ni por Urquiza, ni por Alberti".

La situación de barrio Mayoraz

Por su parte, Gustavo Sartín, integrante de la vecinal de Mayoraz, definió el estado actual del barrio como una "lucha" y afirmó: "Estamos esperando ver qué estrategias va a realizar el Ministerio Público de la Acusación, la policía y el Ministerio de Seguridad". En el mismo sentido, afirmó que los vecinos están a la espera de una convocatoria por parte del Ministerio de Seguridad, para tratar las problemáticas por distritos.

Sartín, además, explicó: "La gente ya no sabe qué hacer; porque ponés alarma, ponés reja, ponés todo lo que tenes que poner y no. Es como que pareciera que falta un ojo de inteligencia". Además, focalizó en la situación de barrio Mayoraz: "Tenemos una parte muy débil, que es la parte de la cortada y de la ciclovía. Si no lo tratamos por distrito, nunca vamos a encontrar solución a lo que nosotros estamos viviendo".

Respecto a las expectativas que tienen sobre el accionar de las autoridades, el representante vecinal fue tajante y dijo: " Yo en lo que pongo foco es en la labor de los fiscales porque son pocos los fiscales y son pocos los recursos". En el mismo sentido cuestionó: "¿Qué recursos tiene la fiscalía? ¿Qué recursos tiene la policía en la parte de investigación? Porque siempre nosotros estamos mirando los narco delitos, la parte de narcotráfico, los delitos más complejos, pero los delitos predatorios siguen estando todavía, más impunes y avanzando en escala".

El representante vecinal aclaró que él "no cree que Santa Fe sea una fábrica de delincuentes". Habló de lo que la ciudad necesita para enfrentar esta situación y remarcó: "Que la policía tenga el acompañamiento de la justicia. El ministro de Seguridad tiene que empezar a reunirse con sus pares, y empezar a darle el recurso a lo que están abajo".

