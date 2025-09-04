Elecciones nacionales en Santa Fe: todo lo que tenés que saber sobre la boleta única papel para octubre

Por primera vez, los santafesinos votarán con boleta única papel en una elección nacional para renovar nueve bancas de diputados. La secretaria Electoral Nacional en Santa Fe Magdalena Gutiérrez brindó detalles

Así es la boleta única papel que se utilizará este 26 de octubre

La secretaria electoral nacional en Santa Fe , doctora Magdalena Gutiérrez , confirmó en diálogo con el programa Mañana UNO (FM 106.3) que el próximo domingo 26 de octubre los santafesinos elegirán nueve diputados nacionales con un sistema que debutará en las elecciones nacionales : la boleta única papel .

“Ya estamos mirando lo que va a ser la elección nacional con 16 listas oficializadas y la utilización, por primera vez, de la boleta única papel en todo el país”, explicó Gutiérrez en la entrevista con el periodista Fabián Acosta.

Cómo será la boleta única de papel en las elecciones nacionales

La funcionaria detalló que el diseño de la boleta tendrá diferencias respecto al sistema provincial:

Será apaisada y horizontal , a diferencia de la boleta vertical usada en Santa Fe.

Contendrá el logo de cada fuerza política y la foto de los dos primeros candidatos .

Los votantes deberán marcar con una cruz o tilde el casillero correspondiente a la lista elegida.

No habrá un casillero de voto en blanco: si el elector no marca ninguna opción, el voto se contará en blanco automáticamente.

Además, cada boleta estará numerada en el talonario para control, pero esa numeración no figurará en el cuerpo que recibe el ciudadano.

Autoridades de mesa y padrón electoral

La doctora Gutiérrez informó que Santa Fe contará con 16.800 autoridades de mesa, quienes recibirán una compensación de $80.000 (40.000 por la función y 40.000 por la capacitación).

El padrón electoral podrá consultarse desde el 16 de septiembre en el sitio oficial www.electoral.gob.ar. Allí se informarán los establecimientos asignados para votar, que en su mayoría se mantendrán respecto a las elecciones provinciales, aunque con algunas modificaciones.

Quiénes votan y qué documento llevar

Podrán participar todos los ciudadanos desde los 16 años cumplidos, utilizando el último DNI físico emitido. La secretaria electoral aclaró que no se podrá votar con el DNI digital de la app Mi Argentina.

Una elección clave

El próximo 26 de octubre, Santa Fe renovará nueve de los 19 escaños que posee en la Cámara de Diputados de la Nación. Será la primera vez que los santafesinos participen de una elección nacional con boleta única papel, dejando atrás la tradicional boleta sábana.

“Es importante que la ciudadanía se informe y llegue tranquila a la votación. El sistema es claro y sencillo, pensado para facilitar la elección de cada ciudadano”, destacó Gutiérrez.

