La senadora Carolina Losada habló sobre la decisión de Macri y de su posible candidatura a gobernadora de Santa Fe

Mauricio Macri se hizo a un lado de la carrera por la presidencia de la Nación y sacudió la escena política de propios y extraños. ¿Y en Santa Fe, cuál es el alcance de esta decisión? La senadora nacional Carolina Losada consideró que no modifica sus planes personales y aunque no dio definiciones sobre si será pre candidata o no a gobernadora, aseguró que desde su espacio trabajan en un proyecto “sólido” para brindar respuestas a la población.

En diálogo con Radiópolis (Radio 2), la legisladora nacional se refirió al anuncio que Macri hizo ayer sobre su paso al costado de la mayor competencia electoral. “Me parece que es un gesto de grandeza , no entiendo los que lo critican. Es un ex presidente que con el tiempo va a ser mucho más valorado de lo que es ahora y lo que fue en su momento. Esto genera respeto y engrandece su figura”, señaló sobre el dirigente.

Sin embargo, para Losada esta decisión no implica que el ex presidente argentino se quede mirando desde afuera la interna de Juntos por el Cambio. “Ha dado mensajes de lo que piensa y como cree que tiene que hacer las cosas, no creo que se quede afuera de nada”, sostuvo.

Consultada sobre si el corrimiento de Macri de la carrera electoral cambia o modifica sus propios planes en la provincia –se la señala como precandidata a la gobernación de Santa Fe –, la senadora respondió: “No, no cambia en nada”, pero fue lo único que expresó y luego se refirió una vez más a Macri: “Veníamos hablando con Mauricio de este tema, y él expresaba lo que pensaba pero en el fondo pensábamos que no, pero bueno, lo dijo públicamente, venía en serio la cosa”, observó.

Luego, confió que “le encantaría” referirse a si será o no precandidata pero advirtió: “Es un proceso que tiene que ver con una decisión política y personal. Lo importante es lo que estamos haciendo. En su momento esa persona que sea, va a estar con un proyecto muy sólido en el que estamos trabajando”.

Sobre a quien apoyaría en la interna, posiblemente, entre Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal, manifestó: “Será el candidato que elija la gente, no lo voy a elegir yo quien sea presidente”.

Por último, no descartó que Cristina Fernández juegue para disputar la presidencia. “Creo que es capaz de cualquier cosa y no se cansa de lastimar a los argentinos. Su legado será el de la corrupción y darle la espalda a la gente. No sé si será candidata, dijo que no, pero es una persona no creíble, se va a tener que desdecir de esto que dijo que de que no va a estar en ninguna boleta”, lanzó.

• LEER MÁS: Referentes de Juntos por el Cambio destacaron "la generosidad" de Macri tras anunciar que no será candidato