La Sociedad Rural de Santa Fe analizó el impacto de posibles restricciones para exportar carne a Estados Unidos

En diálogo con LT 10, el vicepresidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Hugo Iturraspe, señaló que aunque el impacto económico directo podría ser acotado, las implicancias comerciales y simbólicas no dejan de ser relevantes: "Creemos que no mueve el amperímetro, no deja de preocupar a nuestros frigoríficos y toda la cadena productiva de la carne. Esto se va a equilibrar, no deja de causar preocupación porque para los frigoríficos exportadores es un margen que se podría perder".