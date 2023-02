La Unión Industrial advirtió que "seguramente" la escasez de gasoil se va a repetir este año

Desde la Unión Industrial aseguran que las petroleras no podrán afrontar la demanda energética, por lo que el biodiésel volverá a ser la solución alternativa

"La lucha pasa porque las petroleras respeten el corte obligatorio, que se controle y sea el 7,5%. Y seguimos reclamando la reglamentación de la ley para que no quede en los funcionarios de turno la discrecionalidad de decidir los números de nuestras pymes", apuntó el referente de la actividad.

Kusznier expuso que el corte obligatorio debería ser "como mínimo" de un 10%. Señaló que en la provincia de Córdoba ya hay estaciones de servicio monitoreadas por la provincia que cargan biodiésel al 20%. Y destacó: "Son una solución alternativa a la escasez de gasoil, que seguramente se va repetir este año. No creemos que el sector petrolero pueda afrontar solo la demanda energética y para eso está el sector de biodiésel, siempre dispuesto".

Desde la Unión Industrial también están trabajando en financiamiento para las pymes, no solo del sector del biodiésel sino también para las de Santa Fe. Por tal motivo, dentro de poco tendrán una reunión con una las directoras del Banco Nación.

El presidente de la Cámara de Biocombustibles de la Unión Industrial Santa Fe recordó el papel fundamental que jugaron el año pasado con la crisis energética: "Nuestras pymes de trabajar el 50% hubo que ponerlas a trabajar al 75, 80%. Y nuestro principal insumo, en un 80%, es el aceite de soja que está dolarizado, entonces hubo que salir a financiar estas compras en materia prima. Las pymes pudieron por suerte salir y producir lo que las petroleras demandaron".

"Y hoy estamos en una posición de fortaleza, en el sentido de que estamos equilibrados. Si bien hay alguna faltante de aceite, ciertas pymes están teniendo inconvenientes con la materia prima, en general estamos bien y lo que no queremos son más sorpresas. El dólar soja incrementó los valores obviamente. La devaluación que el gobierno prometió que iba a ser de 4% mensual no se está cumpliendo y como nuestros insumos están en dólares hay también una pérdida de rentabilidad. Pero creemos que tenemos que seguir trabajando en el aumento del corte al 10%, en la reglamentación de la ley y que todo el mundo entienda que el biocombustible tiene vida larga por muchos años porque la transición energética a otras fuentes alternativas no se va a dar de un día para el otro", cerró.

Escuchá la entrevista completa acá: