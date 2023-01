En enero, a la industria de Santa Fe solo le aprobaron 15% de importaciones

En diálogo con UNO, el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe (Uisf), Alejandro Taborda, se manifestó por las complicaciones que atraviesa el sector industrial de Santa Fe con respecto a la imposibilidad de acceder a los dólares para importar insumos:

"Nos afecta a todos, con los precios, mercadería, etc. El sistema tiene una serie de requisitos que cumplir, algunos más claros que otros y otros directamente son discrecionales. No sabemos quién lo calcula ni cómo, mucho menos quién aprueba los certificados de Sira porque intervienen Banco Central, Afip, Secretaría de Comercio Interior, en donde salen una serie de observaciones que la verdad no dejan para nada en claro si te lo aprueban, si no, en el caso de que lo aprueben por qué, cómo. A veces se cree que se cuenta con todos los requisitos para ser aprobada y no se aprueban", narró Taborda.

Embed PAÍS | Un nuevo sistema de importaciones, que buscará darle trazabilidad a las operaciones y evitar la sobrefacturación para cuidar la salida de dólares de reservas https://t.co/nQGpCdxrV2 — UNO Santa Fe (@unosantafe) October 8, 2022

"Es una situación irregular, discrecional 100%. No se pueden dar una estabilidad en los precios de referencia a nivel interno. Lo que se puede lograr importar no se tiene la menor idea de cuándo va a llegar", agregó al respecto.

El formulario Sira se implementó en septiembre 2022, lo que generó una paralización casi total en las importaciones en un momento en el que se priorizó frenar a cero la fuga de divisas a costa de otros aspectos. En octubre y noviembre se comenzaron a autorizar más certificados a la industria y a mitad de diciembre había un 40% de Sira aprobados, pero en la segunda mitad de diciembre y todo de enero esto se revirtió: "En enero no se alcanzó el 15% de Sira aprobados", indicaron desde Uisf.

En este sentido, el 85% de los certificados está sin aprobar, observados o en estado de oficialización. El Centro de Estudios de la Uisf cuenta con un sistema en el que día a día se muestran cuántas solicitudes se aprueban.

Consultado por si afecta en mayor medida a algún rubro en particular, Taborda explicitó que "es aleatorio". Y agregó: "Tuvimos aprobaciones en cuanto a lo que es el sistema alimenticio, autopartes, algo de máquinas de herramientas, industria gráfica, pero es todo tan confuso y complicado que es difícil llevar una estadística".

"Nosotros estamos trabajando muy bien con la Secretaría de Comercio Interior de la provincia, donde llevamos una planilla informándoles lo que dicen nuestros socios. Lo mismo estamos haciendo junto a Dimra", destacó al mismo tiempo.

En relación a las consecuencias que trajo en el proceso productivo del sector, el referente de la Uisf postuló: "La preocupación es tremenda y en todos los sectores se ha agravado la situación hace 30 días de una forma importante. Hubo algunas empresas que se adecuaron mejor que otras a la sustitución de importaciones, otras que están con una producción que ha mermado muchísimo, otras que tenían un stock que se está acabando".

Además, la sequía complicó las cosas en lo que refiere a la industria de la maquinaria agrícola, con falta de insumos pero además falta de compra. "Los créditos están por las nubes y hay pocos compradores con un escenario bastante complicado para el agro. Tenemos una caída del 3% en la actividad de diciembre y si sigue de esta manera vamos a empeorar", aseguró Taborda.