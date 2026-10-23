Uno Santa Fe | Santa Fe | El Niño

Emergencia hídrica por El Niño: la UNL suma más de 200 voluntarios para asistir el trabajo de prevención municipal

El intendente Juan Pablo Poletti y la rectora de la UNL, Laura Tarabella, sellaron un acuerdo estratégico de dos años para coordinar logística, evacuaciones preventivas y asistencia comunitaria.

23 de octubre 2026 · 14:09hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La Municipalidad firmó un convenio con la UNL para fortalecer la preparación de Santa Fe ante El Niño

La Municipalidad firmó un convenio con la UNL para fortalecer la preparación de Santa Fe ante El Niño

El intendente Juan Pablo Poletti y la rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) Laura Tarabella firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la preparación de Santa Fe ante los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño.

El acuerdo permitirá articular los equipos técnicos municipales con las capacidades científicas y académicas de la Universidad, con el objetivo de anticiparse a distintos escenarios, organizar recursos y acompañar a las familias que puedan verse afectadas por una emergencia hídrica.

Poletti remarcó que el objetivo es anticiparse a una posible emergencia y evitar que las acciones comiencen cuando el agua ya afecte a las familias. En ese sentido, aclaró que la Municipalidad se guía por los pronósticos oficiales y que las previsiones pueden modificarse según las lluvias y la evolución del río. “Todos estos convenios sirven para hacerlo antes, no en el medio del fenómeno”, sostuvo.

LEER MÁS: Crecida del río Paraná: aceleran la instalación de un segundo centro de asistencia a evacuados en Alto Verde

Trabajo y logística

Además, explicó que se trabaja en la organización de la logística junto con los vecinos, para que, en caso de ser necesario, las familias puedan trasladarse de manera preventiva y resguardar sus pertenencias antes de que los caminos queden inundados. “Queremos sacar a la familia en seco, no cuando tiene el agua dentro”, expresó Poletti. También advirtió que la planificación debe adaptarse a una situación dinámica, que cambia día a día y requiere la participación de cada ciudadano.

“Para nosotros es muy importante que este primer convenio y la primera institución sea la Universidad Nacional del Litoral”, destacó el intendente, quien valoró su trayectoria y capacidad científica. En ese sentido, remarcó la importancia de trabajar con información confiable y organismos especializados para preparar a la comunidad. “Lo que queremos nosotros es autoridades y ciencia para dar información, porque no solo el voluntariado es para ir a levantar bolsas. A veces el voluntariado sirve para informar a la sociedad, para que esté más preparada”, agregó.

Programa de Voluntariado de la UNL

La iniciativa contempla la participación del Programa de Voluntariado de la UNL, que ya cuenta con más de 200 personas inscriptas. La propuesta incluye instancias de capacitación y formación para organizar las tareas según las necesidades y los conocimientos de cada participante. El trabajo se divide en cuatro áreas: ambiente, salud integral, educación y derechos humanos, con acciones que abarcan desde la prevención de enfermedades y el acompañamiento comunitario hasta la asistencia en espacios de refugio y la protección de personas en situación de vulnerabilidad.

La rectora de la UNL, Laura Tarabella, destacó que el convenio tendrá una duración de dos años, con posibilidad de renovación, y permitirá poner a disposición de la ciudad los conocimientos técnicos y científicos de la institución. “La formación, la preparación, anticiparnos, creo que eso es la clave para luego poder afrontar las situaciones de la mejor manera posible”, señaló. En tanto, el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Felipe Franco, explicó que ya se vienen desarrollando acciones conjuntas con el Municipio, como conversatorios para la comunidad, capacitaciones y colaboración en la preparación de espacios de refugio.

LEER MÁS: Plan de contingencia hídrica en Santa Fe por El Niño: extraen más de 5.000 metros cúbicos de tierra para ampliar reservorios

Finalmente, el intendente comentó que la convocatoria se extenderá a asociaciones e instituciones interesadas en sumarse, ya que la organización territorial es fundamental para coordinar las tareas. Y recordó la importancia de consultar los canales oficiales para acceder a información actualizada sobre los niveles de los ríos, los pronósticos y las medidas preventivas. “Es un momento donde nos necesitamos todos unidos”, dijo Poletti y destacó el trabajo conjunto entre la Municipalidad, la Provincia, la Universidad y los organismos técnicos para llegar preparados ante los distintos escenarios que pueda presentar el fenómeno de El Niño.

El Niño acuerdo trabajo UNL
Noticias relacionadas
Escuelas santafesinas. No se usarán como centros de evacuados ante el fenómeno de El Niño, salvo excepciones.

El Niño: Santa Fe definió que las escuelas no recibirán evacuados y estableció pautas para sostener las clases

El Instituto Nacional del Agua advierte que el Paraná seguirá subiendo en Santa Fe y se aproximaría al nivel de alerta a fin de mes. Foto de archivo: crecida del Parana en diciembre 2023.

El Instituto Nacional del Agua advirtió que el Paraná seguirá subiendo en Santa Fe y se aproximaría al nivel de alerta a principios de noviembre

El Niño.  Se preparan módulos habitacionales en Alto Verde ante una eventual crecida del río Paraná.

Crecida del Paraná: Poletti explicó por qué buscan alojar a los evacuados cerca de la Vuelta del Paraguayo

Fenómeno de El Niño: la Provincia suma 90 nuevas bombas para atender posibles contingencias hídricas

Fenómeno de El Niño: la Provincia suma 90 nuevas bombas para atender posibles contingencias hídricas

Lo último

Sofía Cairo fue elegida la mejor jugadora de hockey del mundo

Sofía Cairo fue elegida la mejor jugadora de hockey del mundo

Unión necesita el empuje del 15 de Abril para sostener la ilusión de los playoffs

Unión necesita el empuje del 15 de Abril para sostener la ilusión de los playoffs

Causa $LIBRA: sobreseyeron a Javier y Karina Milei y a otros nueve imputados

Causa $LIBRA: sobreseyeron a Javier y Karina Milei y a otros nueve imputados

Último Momento
Sofía Cairo fue elegida la mejor jugadora de hockey del mundo

Sofía Cairo fue elegida la mejor jugadora de hockey del mundo

Unión necesita el empuje del 15 de Abril para sostener la ilusión de los playoffs

Unión necesita el empuje del 15 de Abril para sostener la ilusión de los playoffs

Causa $LIBRA: sobreseyeron a Javier y Karina Milei y a otros nueve imputados

Causa $LIBRA: sobreseyeron a Javier y Karina Milei y a otros nueve imputados

El papa León XIV canceló su viaje a Asís para continuar su recuperación tras la cirugía

El papa León XIV canceló su viaje a Asís para continuar su recuperación tras la cirugía

Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan este viernes en el último debate televisado antes del balotaje

Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan este viernes en el último debate televisado antes del balotaje

Ovación
Unión: la AFA ejecutó una retención en los derechos de TV por el pase de Misael Aguirre

Unión: la AFA ejecutó una retención en los derechos de TV por el pase de Misael Aguirre

La estadística con la que Colón se ilusiona para enfrentar a Ciudad de Bolívar

La estadística con la que Colón se ilusiona para enfrentar a Ciudad de Bolívar

Unión mostró su potencial formativo ante la Selección Sub-17 y Giacinti destacó el trabajo de inferiores

Unión mostró su potencial formativo ante la Selección Sub-17 y Giacinti destacó el trabajo de inferiores

Mosqueira destacó el sentido de pertenencia de los más jóvenes

Mosqueira destacó el sentido de pertenencia de los más jóvenes

Colapinto fue penalizado con 10 puestos en el GP de Estados Unidos

Colapinto fue penalizado con 10 puestos en el GP de Estados Unidos

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula