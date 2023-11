El fenómeno de El Niño que provoca el crecimiento de los ríos no es nuevo para Santa Fe. Es algo de lo que se habló hace tiempo, relacionado con la crecida del río Paraná que según los anticipos de los especialistas, su altura llegaría en estas semanas a los niveles de alerta, sin traer serios inconvenientes. Pero en el caso de los vecinos de la zona costera de La Vuelta del Paraguayo , en algunas viviendas el agua ya ingresó.

Graciela, una de las vecinas afirmó: "Todo alrededor de mi casa está lleno de agua. Tuve que sacar las bolsas que han dejado en medio de la calle con arena para hacer un camino y poder entrar, porque estamos rodeados de agua".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCz6nj6uxtBW%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIZBEvdTGgWbpR7oQPtZCmp2POBYt3EpxT3SZCRFYgmXwcuL1Of22jjAI97BdvMR8NQm6fGjI1AYaY98ZC1idZBozSgI1ycZCrZAPfgP8uFQYHJakDrpTY7NH2jOyGGlBMEOMQmrgEduR2kbZCOrBjFuzAvAZBl1DbzLYEdnwzdxDrd9UWw5qXxEZD View this post on Instagram A post shared by UNO Santa Fe (@unosantafe)

Pero al hacer referencia a su preocupación por estas horas dijo: "Estamos preguntando si vamos a tener ayuda, si alguien va a venir a colaborar con algo, pero no hay respuesta. O si nos van a trasladar a otro lugar, pero es incertidumbre". Al referirse al ingreso del agua en las viviendas, la vecina manifestó: "A mi tía por ejemplo le comenzó a entrar la semana pasada y encima con los pronósticos de lluvia que se habla, nos asusta mucho más. En mi caso de un día para el otro el patio de mi casa se llenó de agua".

la vuelta dle paraguayo crecida 3.jpg El agua del río ya ganó las calles en la zona de la Vuelta del Paraguayo. UNO Santa Fe

la vuelta del paraguayo crecida 4.jpg Así están hoy los vecinos en la Vuelta del Paraguayo. UNO Santa Fe

Al ingresar al barrio se puede ver que el agua se adueñó de algunas calles y lugares pero sobre todo al fondo es el lugar más complicado. Es la zona más baja y donde el agua llegó más rápido. Quienes habitan allí fueron los primeros en buscar refugio en otro lado. "Lo que más nos llama la atención es que durante todo este tiempo, como prevención, no se ha hecho nada. A ultimo momento llegaron con camiones y las bolsas de arena y las dejaron en la calle", afirmó.

Por su parte Nelly, otra vecina del lugar pero que ya debió dejar su casa, destacó: "Tuve que venir de mi sobrino que me prestó un lugar para poner el colchón y la cama. Conmigo también vivían mis dos hijos, mi nieto y un chiquito que la mamá lo abandonó, que tuvieron que salir a buscar un lugar porque verdaderamente cuando reclamábamos porque necesitábamos ayuda no pasó nada sino que llegó recién ahora con el agua ya en las calles que vinieron y solo dejaron la arena y las bolsas y nada más. No sabía cómo ni dónde ponerlas".

Según los pronósticos de los especialistas se prevé que el río alcance los 4 o 4,30 metros de alturas, algo que según la misma vecina vaticinó: "Haría que mi casa esté tapada más de la mitad con agua".

Nelly remarcó que no es la primera creciente que pasa en la Vuelta del Paraguayo. "Me fui 20 años a vivir a Colastiné y hace un año y ocho meses volví, y nunca vi ningún arreglo, ni siquiera ocuparse de ver el estado de las defensas en el barrio. Como que los vecinos nos tenemos que arreglar solos. No veo que haya mejorado algo en el barrio en mi ausencia, ya que es el barrio en el cual nació y vivió toda mi familia y yo también".

• LEER MÁS: El INA moderó sus estimaciones sobre la crecida del Paraná en la costa de Santa Fe: los nuevos pronósticos