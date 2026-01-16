Uno Santa Fe | Santa Fe | Procrear

Torres del Procrear en Santa Fe: advierten por el abandono y piden claridad sobre su destino

Desde la Asociación Parque Federal, reclamaron al Gobierno definiciones urgentes para evitar el abandono de una obra con 50% de avance y preservar la integración urbana del parque

16 de enero 2026 · 09:14hs
Obra edilicia del programa nacional Procrear totalmente paralizada.

El destino de las torres del Procrear en el Parque Federal continúa siendo un misterio. Se trata de un complejo habitacional de gran escala, con un avance de obra cercano al 50%, que quedó paralizado tras la cancelación del programa nacional. Desde la Asociación Parque Federal, su presidente Joaquín Azcurrain reclamó que el gobierno brinde claridad y previsibilidad sobre qué ocurrirá con ese emprendimiento clave para la ciudad.

Procrear II paralizado.jpg

En diálogo con el móvil de LT10, Azcurrain explicó que el proyecto forma parte de un desarrollo de 6.000 metros cuadrados, pensado originalmente como el tercer emprendimiento del sector de la Estación Cambios, cuando el Procrear estaba en plena vigencia. “Esto arranca cuando se da de baja el Procrear, que fue la primera gran incertidumbre sobre qué iba a pasar con ese conjunto urbanístico que ya estaba construido en casi un 50%”, recordó.

De la subasta a la marcha atrás

Según relató el titular de la asociación, a comienzos de diciembre se conoció un decreto del Ministerio de Obras Públicas que establecía la subasta de los terrenos, lo que generó expectativas. “En ese momento dijimos: por lo menos se va a terminar la obra”, señaló. Sin embargo, apenas un mes después llegó una segunda sorpresa: otro decreto dejó sin efecto la subasta “por razones de oportunidad”, sin detallar cuál será el destino final de las torres ni a qué se adjudicarán esos terrenos.

“Eso es lo que más nos preocupa: no se aclara para qué se van a dedicar ni cuál va a ser su finalidad”, enfatizó Azcurrain.

Desde la Asociación Parque Federal sostienen que el complejo debería mantener el objetivo original: la generación de viviendas. “Siempre va a ser una buena política pública generar viviendas mirando hacia el Parque Federal, porque eso integra muchísimo más el parque con la ciudad”, explicó el dirigente.

Azcurrain remarcó que quienes viven en el entorno del parque tienden a habitarlo, cuidarlo y hacerlo más seguro, fortaleciendo la integración urbana. “Es positivo para la ciudad y para el propio parque”, subrayó.

El riesgo del abandono

El mayor temor es que la paralización derive en abandono y deterioro de la obra, con consecuencias negativas para el barrio. “El abandono de las obras nunca es una buena noticia. Hoy ya se ven pastos de más de un metro y medio, zonas a oscuras durante la noche y el riesgo de que, por la problemática habitacional, esas construcciones sean ocupadas ilegalmente”, advirtió.

En ese sentido, recordó que ya existen ocupaciones ilegales en el borde sur del Parque Federal, una situación que genera conflictos y problemas de convivencia. “Eso trae aparejado escenarios que no son deseables para el barrio ni para la ciudad”, afirmó.

Finalmente, Azcurrain sintetizó el reclamo de la asociación: “Lo que pedimos es predicibilidad y claridad sobre qué va a pasar. Esto tiene que ver con la obra pública vinculada a la vivienda, pero también con la habitabilidad del parque, la seguridad y la integración urbana”.

