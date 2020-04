Desde que se decretó la cuarentena y el aislamiento social obligatorio el 20 de marzo, dentro del contexto de pandemia por Covid-19, en las calles de la ciudad comenzaron a aflorar y a verse como nunca antes, tanto cadetes como los delivery en motos y bicicletas; si bien el "boom" de estos últimos, de la mano de las app (aplicaciones) reconocidas y con millones de adeptos a nivel nacional y mundial, ya fue tendencia el año pasado en la capital provincial tiñendo las avenidas de rojo y amarillo, en la actualidad se convirtieron en un rubro fundamental para todos los santafesinos bajo el objetivo de "quedarse en casa" y no violar la cuarentena.

El incremento en los viajes, llamados y consultas de las cadeterías de la ciudad fue notorio desde el comienzo de la cuarentena. Si bien las primeras semanas algunas empresas de servicio de entrega se mantuvieron cerradas por la incertidumbre de la situación, con el correr de los días el negocio en la ciudad aumentó en un 60 por ciento su flujo laboral, colocando los viajes a las farmacias como el encargo más solicitado por los santafesinos; le siguen las clínicas en busca de recetas médicas y el pago de impuestos y servicios.

Según aseguraron a UNO Santa Fe referentes de diversas cadeterías consultadas, que si bien existe una "competencia desleal" en algún punto con las app de delivery que proliferaron tiempo atrás en la ciudad, "ambos servicios pueden convivir en Santa Fe porque la función tradicional de las cadeterías es más diferenciada y personalizada".

Según diversos estudios de investigación de mercado realizados a mediados de 2019, en las grandes capitales del país, 8 de cada 10 habitantes conoce alguna app de delivery, pero 2 de cada 10 recurre a ellas de forma habitual, sobre todo para los pedidos relacionados a la gastronomía. "Desde la fuerte aparición de los servicios de delivery, no te voy a negar que no nos preocupamos. Consideramos que la competencia es desleal porque estamos hablando de empresas multinacionales, con otro presupuesto de inversión. No obstante, pese a que a la gente le llame la atención los colores, logos y marketing, nuestro trabajo es mucho más personalizado, con un lugar físico donde siempre vamos a responder ante una situación puntual. Trabajamos sin aplicaciones, mediante el diálogo directo con los clientes", contó a UNO Santa Fe Marisa, de la cadetería Los Profesionales.

delivery barbijo cuarentena .jpg Imagen ilustrativa José Busiemi / UNO Santa Fe

"En definitiva, con el correr del tiempo comprendimos que hay lugar para las cadeterías y los delivery con aplicaciones. Los cadetes prestamos un servicio diferenciado. Nuestros clientes nos piden medicamentos en farmacias, recetas en clínicas con los médicos. Por eso estamos más capacitados y entrenados para un trabajo más específico, con indicaciones puntuales que una aplicación no te puede brindar", continuó Marisa.

Por su parte, Florencia, referente de otra cadetería con más de 15 años de experiencia en la ciudad, "La Superior", aseguró que "el sol sale para todos en tiempos de crisis y necesidad laboral". En relación al incremento en el flujo de trabajo que comenzaron a percibir desde el sector, subrayó que "con la llegada de la pandemia, reducimos nuestro horario laboral de 8 a 15, y así dada la situación, realizamos 1.600 viajes semanales aproximadamente, 600 más que antes del inicio del aislamiento obligatorio, donde trabajamos de 8 a 20".

cadetes cadeteria 2.jpg Cadetes. Hoy cumplen una función clave en la ciudad que hizo incrementar sus viajes diarios. UNO Santa Fe

"La situación de cuarentena hizo que nuestro sector se reactive notoriamente, pero sabemos que fuera del aislamiento, la gente no estaba gastando ni apostando al servicio de cadeterías producto de la situación económica. Nos convertimos en la actualidad en un rubro fundamental a raíz de la necesidad de la gente", sostuvo Marisa y agregó: "Para satisfacer la demanda y brindar un buen servicio, tuvimos que tomar más personal, tanto con motos o bicicletas. Es fundamental, dentro de un rubro muy complicado, muchas veces precarizado, que siempre fue olvidado, prestar en estos tiempos que corren, un trabajo que esté a la altura de las necesidades para revalorizar nuestra función. Operamos siempre con la misión y el mensaje de que la gente se quede en sus hogares, por eso es que los cadetes viajan bajo estrictas medidas de profilaxis, cuidando todos los paquetes y concientizando a los clientes que también lo hagan".