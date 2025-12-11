Las ciudades de Santa Fe y Paraná analizan la posibilidad de un transporte fluvial que conecte ambas capitales.

El intendente de Santa Fe , Juan Pablo Poletti, se reunió este jueves con la intendenta de Paraná, Rosario Margarita Romero, para coordinar agendas, potenciar el corredor turístico y trabajar en la conformación de un área metropolitana binacional. Una de las ideas que se trabajarán de manera prioritaria: propiciar un transporte fluvial entre ambas capitales .

El encuentro tuvo lugar en la Casa de la Costa, un espacio municipal de la capital entrerriana. Durante la reunión, ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de generar equipos de trabajo conjuntos para abordar temas de interés común como el deporte, la cultura, el turismo y soluciones prácticas para la vida cotidiana de los ciudadanos de ambas ciudades.

Trabajo conjunto

“Estábamos en deuda con la intendenta de Paraná en encontrarnos y que los equipos trabajen en forma conjunta. Surgieron muchas ideas porque tenemos muchas visiones comunes. Somos ciudades capitales de nuestras provincias, estamos muy cerca, nos une un paisaje maravilloso así que, en lugar de que nos separe, que nos una”, expresó Poletti.

image

Siguiendo esa línea, el mandatario local destacó la importancia de potenciar el vínculo regional y convertir a Santa Fe y Paraná en un destino inseparable para los turistas: “El ciudadano argentino que va al norte y no haga Salta, Tucumán o Jujuy parece que no existe, y nosotros a veces tratamos que en nuestra región sea de la misma manera, que venga a Santa Fe, a Rosario, a Paraná y seguramente va a volver porque las bellezas que tenemos en cada tierra con potencialidades diferentes las tenemos que hacer valer, teniendo en cuenta las prestaciones”, afirmó.

Transporte fluvial y agenda cultural común

Por su parte, la intendenta Rosario Margarita Romero remarcó: “Con Santa Fe conformamos un área metropolitana muy interesante. El río no nos separa, nos une y sobre todo a partir del túnel subfluvial nos unió aún más”, dijo.

Romero anunció una de las ideas que se trabajarán de manera prioritaria: “Con el intendente de Santa Fe venimos charlando y yo creo que vamos a concretar un equipo de trabajo para explorar las posibilidades de una inversión público-privada para propiciar un transporte fluvial, que tiene dos propósitos: transporte de pasajeros, pero a su vez turístico para que se pueda apreciar y vivir un poco más el río que nos une”.

Además, ambos intendentes charlaron sobre eventos culturales y la participación recíproca en actividades distintivas de cada ciudad, como la Fiesta del Mate de Paraná: “Con Juan Pablo Poletti vamos a coordinar en el intercambio y también entre funcionarios de ambos gobiernos, surgieron muchas ideas y muchas propuestas”, concluyó la intendenta de Paraná.