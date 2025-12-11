Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión sigue de cerca los movimientos del mercado ante el interés de Palmeiras por Juan Nardoni

Unión está atento: Palmeiras volvió a consultar condiciones por el mediocampista de Racing, cuyo pase incluye una cláusula de 22 millones de euros.

11 de diciembre 2025 · 20:29hs
Unión sigue de cerca los movimientos del mercado ante el interés de Palmeiras por Juan Nardoni

Unión atraviesa días de expectación por el futuro de Juan Nardoni, una de las últimas grandes apariciones formadas en el club. El mediocampista de Racing volvió a quedar en el radar de Palmeiras, que analiza activar la cláusula de salida del jugador, un movimiento que tendría impacto directo en las arcas tatengues.

Palmeiras renueva sus consultas

Desde Brasil, el Verdão pidió nuevamente información sobre la situación contractual del volante, según lo revelado por distintos portales deportivos. Aunque aún no existe una oferta formal, en Racing sostienen que cualquier negociación inicia en los 22 millones de euros, cifra fijada como cláusula de rescisión. El club de Avellaneda no está dispuesto a escuchar montos inferiores.

Para Unión, que mantiene el 30% de los derechos económicos, la eventual activación de esa cláusula representaría un ingreso significativo, especialmente en un mercado cada vez más competitivo.

LEER MÁS: El fixture de Unión en 2026: un calendario cargado y rivales de peso

Un jugador que sigue despertando interés

Formado en las divisiones juveniles tatengues y transferido en 2023, Nardoni consolidó en Racing un perfil de volante moderno: buen primer pase, intensidad en la recuperación y capacidad para ordenar el mediocampo. Esas cualidades llamaron la atención tanto de equipos brasileños como de instituciones europeas que lo han seguido de cerca.

La continuidad que ganó en Avellaneda reforzó el valor del jugador, hoy considerado uno de los mediocampistas jóvenes más cotizados del país.

LEER MÁS: Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo y qué esperar del próximo torneo

Impacto potencial para Unión

En caso de concretarse una transferencia cercana a la cláusula, Unión recibiría una cifra muy superior a la obtenida en el momento de su venta. Ese ingreso podría ser vital para fortalecer el armado del plantel, sostener compromisos financieros y proyectar incorporaciones estratégicas de cara al próximo año.

Por ahora, el escenario sigue abierto, Palmeiras mantiene el interés, Racing se aferra a la cláusula y Unión espera, atento a un movimiento que podría darle un giro positivo a su economía.

