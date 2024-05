Las medidas clave para evitar la intoxicación con monóxido de carbono

En diálogo con UNO 106.3 afirmó: "Al comenzar la época de frío se deben chequear los artefactos con los que vamos a calefaccionar los ambientes, pero de igual manera es importante revisar, con un gasista matriculado, calefones y cocinas, porque pueden generar este tipo de intoxicación debido a la mala combustión, algo que podemos apreciar cuando la llama en lugar de azul tiene color amarillo/naranja".

Karina Cerra, coordinadora del SIES 107.jpg Karina Cerra, coordinadora del SIES 107 en la Región de Salud Santa Fe

Como el gas que se genera por la mala combustión no tiene olor, sabor o color, para prevenir su presencia en los ambientes "se debe no solo no tapar las rejillas o la parte inferior de las puertas, sino dejar las ventanas al menos un par de centímetros (tres o cuatro) abierta para ventilar los ambientes", recomendó.

Síntomas

Los síntomas durante la intoxicación suelen ser: confusión, visión borrosa, zumbido de oídos, dolor de cabeza agudo, parálisis y convulsiones; vómitos y náuseas, entre los más comunes. "Al estar dormidos no lo notamos y aumenta el ingreso del monóxido de carbono al cuerpo", dijo la representante del servicio de emergencia y allí es cuando "lamentamos la mayor cantidad de víctimas, es por eso que la recomendación durante la noche es calefaccionar bien los ambientes antes de dormir para luego apagarlo o llevarlos a piloto hasta el comienzo del nuevo día y utilizar frazadas para calentarnos durante el sueño".

Por último hizo hincapié en que "ante la aparición de síntomas, primero apagar los artefactos y abrir ventanas para ventilar ambientes y salir al exterior. En el caso que detectemos que una personas esté descompuesta no quedarse en el interior de la vivienda sino sacarla al exterior y dar aviso al sistema de emergencia como lo es el 107".

• LEER MÁS: Tres personas murieron el fin de semana, un adolescente y dos jóvenes, por inhalación de monóxido de carbono