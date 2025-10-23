Uno Santa Fe | Santa Fe | tormenta

Alerta por tormentas en Santa Fe: el municipio intensifica tareas de prevención y pide precaución a los vecinos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja para la región desde la madrugada de este viernes. La Municipalidad intensifica tareas de mantenimiento, como limpieza de canales y desagües, y refuerza acciones de prevención para minimizar riesgos.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

23 de octubre 2025 · 18:42hs
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas para la ciudad de Santa Fe y la región, que comenzará en la madrugada de este viernes y podría extenderse durante toda la jornada.

  • Alerta amarilla: se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, con granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y precipitaciones acumuladas entre 40 y 70 mm.

  • Alerta naranja: se prevén lluvias y tormentas fuertes o localmente severas, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h y acumulados de 70 a 100 mm.

Ante esta situación, el Secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, explicó que la Municipalidad pone a disposición todos los recursos disponibles para las tareas de prevención.

“Los equipos de recursos hídricos, ambiente y mantenimiento vial intensifican sus acciones: desobstrucción de canales, limpieza de desagües y mantenimiento de reservorios y estaciones de bombeo”, indicó.

Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a Santa Fe con registros que superaron los 50 km/h en algunas zonas

Rudi destacó que las estaciones de bombeo están en condiciones operativas, los niveles de reservorios están bajos para recibir el agua, y todo el personal se encuentra afectado a afrontar el evento. Además, pidió a los vecinos evitar sacar objetos o residuos a la vía pública, ya que podrían obstruir el escurrimiento del agua.

Sobre las proyecciones meteorológicas para el resto de la primavera y el verano, el funcionario señaló que, aunque octubre tuvo pocos eventos, este episodio es una oportunidad para intensificar tareas preventivas y asegurar el correcto funcionamiento del sistema hídrico.

Recomendaciones para los vecinos:

  • Evitar transitar innecesariamente durante el evento.

  • Asegurar que objetos sueltos no caigan a la vía pública, especialmente ante vientos fuertes.

  • Ante cualquier eventualidad, comunicarse al 0800-777-5000. El equipo municipal atenderá denuncias de ramas caídas, anegamientos u otros incidentes.

La alerta del SMN estará vigente durante todo el viernes, comenzando en la madrugada y extendiéndose posiblemente hasta la madrugada del sábado, por lo que se mantendrá la vigilancia y el despliegue de prevención en toda la ciudad.

