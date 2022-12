Las ventas navideñas no cubrieron las expectativas: "El cliente no tenía el poder de compra del año anterior"

UNO Santa Fe dialogó con Martin Salemi, presidente Centro Comercial de Santa Fe, que brindó un panorama desolador frente a las perspectivas económicas y financieras del rubro. "La verdad que las expectativas no han sido cubiertas por estas ventas de Navidad, y todos los comerciantes que hemos consultado hablan de que realmente no hubo la venta esperada. Obviamente estamos por debajo de cubrir la brecha inflacionaria que hay. Recorrimos las distintas avenidas y los centros comerciales, nos hemos dado cuenta de que el cliente que entraba no tenía ese poder de compra que ha tenido el año anterior, y que también los locales no han estado totalmente cubiertos con clientes, se podía comprar tranquilos", describió.

Y apuntó: "A partir del movimiento macroeconómico que hemos tenido, con la salida del ministro de Economía, todo ha sido cuesta arriba. Primero fue la falta de insumos y de reposición, después la lista de precios que cambiaban cada 15 días. La realidad es que es complicado trabajar de esa forma".

Con este relato de las sensaciones de los dueños de comercios, Salemi alertó: "Las paritarias que se están viendo asustan un poco para el comercio porque ante las caídas de las ventas se habla de un 50% de incremento para los próximos tres meses que realmente se debe dar, pero a veces no alcanza".

"Ahora tenemos una brecha en enero que es un mes que no genera grandes ventas. esperando lo que es la vuelta al cole en febrero con las mayores expectativas. Pero bueno, esperando que el 2023 esté marcado por un estabilización en cuanto a la inflación y a reacomodarse un poco los salarios en términos reales", concluyó.