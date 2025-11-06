El hecho ocurrió este mediodía en la zona de Crespo y San Jerónimo, donde un hombre de 33 años sustrajo una camioneta Ford Ranger gris.

Le robaron la camioneta en plena Recoleta: la policía la encontró a pocas cuadras y detuvo al sospechoso

Un hombre de 33 años fue aprehendido este mediodía por personal de la Brigada Motorizada , luego de haber hurtado una camioneta en pleno centro de la ciudad .

Según informaron fuentes policiales, los agentes fueron alertados por la Central 911 sobre la sustracción de una Ford Ranger color gris en inmediaciones de Crespo y San Jerónimo , en barrio Recoleta de esta Capital. La situación dio inicio a un rápido operativo de rastrillaje por la zona céntrica.

Minutos después, el vehículo fue localizado en la intersección de San Jerónimo y Salta, donde los efectivos interceptaron al conductor y procedieron a su aprehensión.

El propietario del rodado se presentó posteriormente en la dependencia policial, reconociendo el vehículo como de su propiedad.

La camioneta, de color gris y con vidrios polarizados, quedó secuestrada a disposición de la autoridad competente, mientras el detenido fue trasladado para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Fuentes policiales destacaron la rápida intervención del personal motorizado, que permitió recuperar el vehículo pocas cuadras después del robo, evitando así su fuga o daño.