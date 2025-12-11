Uno Santa Fe | Santa Fe | Legislatura

Comienzan las extraordinarias en la Legislatura santafesina con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Desde este jueves, el oficialismo buscará allanarles el camino a ambos proyectos. Antes, la Asamblea Legislativa tratará la renuncia de la vicegobernadora Gisela Scaglia

11 de diciembre 2025 · 08:21hs
Comienzan las extraordinarias en la Legislatura santafesina con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Comienzan las extraordinarias en la Legislatura santafesina con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Jose Busiemi

En el marco de las sesiones extraordinarias de la Legislatura provincial, el oficialismo buscará avanzar a partir de este jueves con la aprobación del presupuesto 2026 y la ley tributaria.

En ese sentido, Diputados de Santa Fe acordó el tratamiento preferencial de la proyección de gastos para 2026, mientras que el Senado se dedicará a la ley tributaria.

Presupuesto 2026 y ley tributaria

De ser aprobadas este jueves las iniciativas, la semana próxima será el turno en la otra Cámara para, de ese modo, completar la sanción. En Unidos aspiran a convertir en ley ambos proyectos el 19 de diciembre.

En octubre pasado, al presentar la proyección de recursos para el año próximo, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, anunció que prevé gastos por 14 billones de pesos, con un leve superávit fiscal de $6.900 millones.

El esquema contempla un ahorro económico de 1,75 billones de pesos, que financiará el 91,7 por ciento del gasto de capital.

Al respecto, Olivares destacó que el proyecto presupuestario fue elaborado en base al criterio central de “austeridad y eficiencia operativa para poner el excedente en la inversión”.

Acerca de la ley tributaria, el gobierno provincial propone bajar Ingresos Brutos a los empresarios que tomen personal a partir de diciembre.

También descontar de la liquidación del impuesto un porcentaje de la factura de electricidad y, en el caso de bancos y fintech, reducir la carga tributaria por los intereses de préstamos realizados al sector productivo.

La iniciativa de actualización impositiva para 2026 no contempla subas de alícuotas. Sólo un ajuste del 14 por ciento en el impuesto inmobiliario, tributo sobre el cual se amplían los beneficios por cumplimiento y pago anticipado.

Olivares destacó que el nuevo marco impositivo fue diseñado para adelantarse a la discusión nacional sobre la reforma tributaria, orientando una agenda de alivio fiscal al objetivo de sostener y aumentar el empleo y reducir costos a la actividad productiva.

Antes de sesionar, se realizarán las reuniones de comisiones en ambas Cámaras con el objetivo de despachar los dictámenes correspondientes a sendos proyectos.

La renuncia de Gisela Scaglia

Paralelamente, a las 13, sesionará la Asamblea Legislativa para poner a consideración la renuncia presentada por la vicegobernadora Gisela Scaglia.

La jefa del PRO de Santa Fe juró días atrás como diputada nacional y fue designada presidenta del bloque de Provincias Unidas (PU).

• LEER MÁS: Gisela Scaglia renunció formalmente al cargo de vicegobernadora para asumir como diputada: ¿qué pasa con ese puesto?

Legislatura Gisela Scaglia Asamblea Legislativa Ley Tributaria
Noticias relacionadas
La canasta navideña busca tener productos representativos en estas fiestas a un bajo costo, para que todos puedan tenerla en su mesa.

La ciudad de Santa Fe tendrá la canasta navideña más barata del país: qué tiene y cuánto sale

jueves caluroso en la ciudad de santa fe y con algo de inestabilidad

Jueves caluroso en la ciudad de Santa Fe y con algo de inestabilidad

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río. Preocupa la poca formación de navegantes

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de los navegantes

Lo último

Unión va por Tagliamonte: por qué no pudo ejecutar la opción y cómo quedó la negociación

Unión va por Tagliamonte: por qué no pudo ejecutar la opción y cómo quedó la negociación

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

Último Momento
Unión va por Tagliamonte: por qué no pudo ejecutar la opción y cómo quedó la negociación

Unión va por Tagliamonte: por qué no pudo ejecutar la opción y cómo quedó la negociación

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

Canapino, entre la admiración por Colapinto y el desafío a Lando Norris

Canapino, entre la admiración por Colapinto y el desafío a Lando Norris

Con más de 3.000 intervenciones en el año, Bomberos alerta por el aumento de incendios en Santa Fe

Con más de 3.000 intervenciones en el año, Bomberos alerta por el aumento de incendios en Santa Fe

Ovación
Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón avanza por Ignacio Antonio, el volante que Medrán quiere para reforzar el mediocampo

Colón avanza por Ignacio Antonio, el volante que Medrán quiere para reforzar el mediocampo

Colón tomó una decisión drástica con Guillermo Ortiz y abre la puerta a más salidas

Colón tomó una decisión drástica con Guillermo Ortiz y abre la puerta a más salidas

Unión se consagró campeón del Clausura Femenino Narela Gómez

Unión se consagró campeón del Clausura Femenino Narela Gómez

Colón visita a Jujuy Básquet en el cierre del año: un duelo clave por la Liga Argentina

Colón visita a Jujuy Básquet en el cierre del año: un duelo clave por la Liga Argentina

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles