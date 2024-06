Línea C: por el despido de dos trabajadores habrá una nueva audiencia y desde UTA no descartan el paro

Los trabajadores de la línea C de colectivos realizaron asambleas durante el pasado martes tras el despido sin causa de dos trabajadores y el servicio se vio interrumpido por unas horas. Estaban convocados a una audiencia en la Secretaría de Trabajo pero la empresa no se presentó.

Los representantes de la Unión Tranviarios Automotor ( UTA ) fueron convocados a un nuevo encuentro el próximo jueves en el Ministerio de Trabajo. En caso de no haber soluciones, no descartaron intensificar las medidas de fuerza .

Paralización de unidades

Esto tiene como antecedente la medida de fuerza producida el pasado 4 de junio, cuando colectivos de línea C interurbanos que son potestad de la empresa Continental mantuvieron paralizadas sus unidades por unas horas producto de un estado de asamblea de los trabajadores ante el despido de dos choferes de manera intempestiva, alegando desde el empresariado "razones económicas".

colectivo interurbano Linea C.jpg Colectivo interurbano de pasajeros de línea C. UNO Santa Fe

“Hoy las 10 de la mañana hubo una audiencia en el cual la empresa no se hizo presente. Ya habíamos tenido una audiencia el martes pasado, donde tampoco se hicieron presentes y salimos a informar a todos los compañeros en las distintas cabeceras que son siete empresas Continental en donde tuvimos que informar a los compañeros de la situación“, explicó Sebastián Alem de UTA en diálogo con Sol Play.

Sobre los motivos de las asambleas, dijo: “Hubo dos despidos sin causa y también anomalías que la empresa no le viene dando respuesta a los trabajadores”.

Despido de trabajadores en línea C

Ante esta situación, Alem precisó: “Hay mucha incertidumbre, nosotros dimos a conocer que no es el camino el despido de los compañeros sino que es un tema que se tiene que charlar más en una situación que se está viviendo el transporte en la cual siempre estamos dispuestos a una mesa de diálogo para poder solucionar los problemas pero no la vía de despedir compañeros” y agregó: “Son compañeros de poca antigüedad pero el hecho de que sea de mucha o de poca antigüedad lo que no vamos a permitir es el despido de estos compañeros ni tampoco permitir futuros despidos como así lo había planteado la empresa”.

“Hay una convocatoria para el jueves que viene, en el cual obviamente nos haremos presentes como venimos haciendo y espero que la empresa también se haga presente porque necesitamos resolver este tema en el lugar indicado que la Secretaría de Trabajo y obviamente de que si seguimos teniendo negativas de parte de la empresa las medidas se van a ir identificando“, adelantó.

“Por el momento solamente esta empresa y debemos darle solución a esto. Es mucha gente la que usa esta empresa muy importante que viene desde Los Zapallos, Rincon, Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo, una empresa muy importante que tiene distintos corredores donde la gente, los usuarios la usan”, concluyó Sebastián Alem.