Misterio en el norte: una docente halló a un hombre herido que habló de una avioneta y un colombiano fue demorado en Chaco

El episodio ocurrió en Avellaneda, donde una docente encontró a un hombre herido que dijo haberse estrellado con una avioneta. Horas después, y en el marco de controles preventivos, la Policía del Chaco demoró a un ciudadano colombiano por ingreso irregular al país. Las autoridades investigan si existe alguna conexión entre ambos hechos.

Crece la intriga en el norte de Santa Fe y el sur de Chaco a partir de dos episodios ocurridos en la misma zona , que por ahora no tienen conexión confirmada , pero despertaron sospechas y motivaron un despliegue policial conjunto entre ambas provincias.

El primero de los hechos se registró el lunes por la mañana en la ciudad santafesina de Avellaneda , donde una docente de la Escuela N° 6146 Rastreador Fournier denunció que, al ingresar al establecimiento educativo, se encontró con un hombre desconocido que pedía ayuda .

Según el relato de la mujer, el sujeto —quien dijo ser de nacionalidad boliviana, de unos 35 años, visiblemente nervioso y con lesiones— le manifestó que se había estrellado con una avioneta en territorio chaqueño. Al no recibir la asistencia que solicitaba, se retiró del lugar por sus propios medios y con rumbo desconocido.

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que hay "568 empleados policiales con seguimiento psicológico"

La situación fue informada a las fuerzas de seguridad y encendió las alertas debido a la gravedad del relato y a la falta de información concreta sobre el supuesto accidente aéreo.

Horas más tarde, ya durante la noche del lunes, se produjo un segundo episodio que incrementó el misterio. Personal de la Policía Caminera del Chaco demoró a un hombre de nacionalidad colombiana durante un control de rutina realizado en el Puesto Caminero María Sara, sobre la ruta nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 983, en el cruce con la ruta provincial 13, a unos 190 kilómetros al norte de Avellaneda.

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, explicó que alrededor de las 20.30 identificaron a un individuo que circulaba por la banquina con aspecto de mochilero. Al ser trasladado a la comisaría de Basail y verificar sus datos, se constató que se trataba de un hombre de 37 años, de nacionalidad colombiana, que había ingresado de manera irregular al país, por lo que quedó a disposición de Migraciones.

En paralelo, y ante la coincidencia temporal y geográfica con el episodio ocurrido en Avellaneda, desde la policía chaqueña enviaron una fotografía del demorado a la Policía de Santa Fe para establecer si se trataba del mismo individuo que había hablado de la avioneta. Sin embargo, la docente descartó que fuera la misma persona.

Romero señaló además que, durante los rastrillajes y averiguaciones realizadas en la zona, no se encontraron indicios, testimonios ni registros que confirmaran un aterrizaje forzoso o el sobrevuelo de una aeronave a baja altura.

Por el momento, no se logró establecer una vinculación directa entre ambos hechos, aunque las actuaciones continuaban en curso. Desde la policía chaqueña indicaron que es frecuente detectar extranjeros en situación migratoria irregular en la provincia. “Prácticamente todas las semanas tenemos novedades de personas que circulan de manera irregular, ya sea por ingresos no registrados o por permisos vencidos”, afirmó Romero.