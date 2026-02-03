Uno Santa Fe | Santa Fe | norte

Misterio en el norte: una docente halló a un hombre herido que habló de una avioneta y un colombiano fue demorado en Chaco

El episodio ocurrió en Avellaneda, donde una docente encontró a un hombre herido que dijo haberse estrellado con una avioneta. Horas después, y en el marco de controles preventivos, la Policía del Chaco demoró a un ciudadano colombiano por ingreso irregular al país. Las autoridades investigan si existe alguna conexión entre ambos hechos.

3 de febrero 2026 · 19:23hs
El ministro de Seguridad

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que hay "568 empleados policiales con seguimiento psicológico"

Crece la intriga en el norte de Santa Fe y el sur de Chaco a partir de dos episodios ocurridos en la misma zona, que por ahora no tienen conexión confirmada, pero despertaron sospechas y motivaron un despliegue policial conjunto entre ambas provincias.

El primero de los hechos se registró el lunes por la mañana en la ciudad santafesina de Avellaneda, donde una docente de la Escuela N° 6146 Rastreador Fournier denunció que, al ingresar al establecimiento educativo, se encontró con un hombre desconocido que pedía ayuda.

Según el relato de la mujer, el sujeto —quien dijo ser de nacionalidad boliviana, de unos 35 años, visiblemente nervioso y con lesiones— le manifestó que se había estrellado con una avioneta en territorio chaqueño. Al no recibir la asistencia que solicitaba, se retiró del lugar por sus propios medios y con rumbo desconocido.

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que hay "568 empleados policiales con seguimiento psicológico"

La situación fue informada a las fuerzas de seguridad y encendió las alertas debido a la gravedad del relato y a la falta de información concreta sobre el supuesto accidente aéreo.

Horas más tarde, ya durante la noche del lunes, se produjo un segundo episodio que incrementó el misterio. Personal de la Policía Caminera del Chaco demoró a un hombre de nacionalidad colombiana durante un control de rutina realizado en el Puesto Caminero María Sara, sobre la ruta nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 983, en el cruce con la ruta provincial 13, a unos 190 kilómetros al norte de Avellaneda.

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, explicó que alrededor de las 20.30 identificaron a un individuo que circulaba por la banquina con aspecto de mochilero. Al ser trasladado a la comisaría de Basail y verificar sus datos, se constató que se trataba de un hombre de 37 años, de nacionalidad colombiana, que había ingresado de manera irregular al país, por lo que quedó a disposición de Migraciones.

En paralelo, y ante la coincidencia temporal y geográfica con el episodio ocurrido en Avellaneda, desde la policía chaqueña enviaron una fotografía del demorado a la Policía de Santa Fe para establecer si se trataba del mismo individuo que había hablado de la avioneta. Sin embargo, la docente descartó que fuera la misma persona.

Romero señaló además que, durante los rastrillajes y averiguaciones realizadas en la zona, no se encontraron indicios, testimonios ni registros que confirmaran un aterrizaje forzoso o el sobrevuelo de una aeronave a baja altura.

Por el momento, no se logró establecer una vinculación directa entre ambos hechos, aunque las actuaciones continuaban en curso. Desde la policía chaqueña indicaron que es frecuente detectar extranjeros en situación migratoria irregular en la provincia. “Prácticamente todas las semanas tenemos novedades de personas que circulan de manera irregular, ya sea por ingresos no registrados o por permisos vencidos”, afirmó Romero.

norte avioneta misterio Chaco
Noticias relacionadas
llega el alivio: el proximo fin de semana bajaran las temperaturas en santa fe tras varios dias de calor extremo

Llega el alivio: el próximo fin de semana bajarán las temperaturas en Santa Fe tras varios días de calor extremo

Brigadistas santafesinos combaten el fuego en Chubut: tres días de trabajo intenso, repliegue por riesgo y contención

Brigadistas santafesinos combaten el fuego en Chubut: tres días de trabajo intenso, repliegue por riesgo y trabajos de contención

el turismo dejo $107.000 millones en enero y movilizo a 800.000 personas en santa fe

El turismo dejó $107.000 millones en enero y movilizó a 800.000 personas en Santa Fe

pullaro: logramos lo que nadie creia posible en america latina: un derrumbe del delito en rosario y en santa fe

Pullaro: "Logramos lo que nadie creía posible en América Latina: un derrumbe del delito en Rosario y en Santa Fe"

Lo último

Cuidacoches en Santa Fe: el Municipio busca sanciones y plantea una ley provincial para prohibir y judicializar la actividad

Cuidacoches en Santa Fe: el Municipio busca sanciones y plantea una ley provincial para prohibir y judicializar la actividad

Expectativa en la CGT Santa Fe ante la reunión nacional por la reforma laboral y la posibilidad de un paro general

Expectativa en la CGT Santa Fe ante la reunión nacional por la reforma laboral y la posibilidad de un paro general

Condenaron a un penitenciario que abandonó su arma al alcance de un paciente psiquiátrico que la usó para suicidarse

Condenaron a un penitenciario que abandonó su arma al alcance de un paciente psiquiátrico que la usó para suicidarse

Último Momento
Cuidacoches en Santa Fe: el Municipio busca sanciones y plantea una ley provincial para prohibir y judicializar la actividad

Cuidacoches en Santa Fe: el Municipio busca sanciones y plantea una ley provincial para prohibir y judicializar la actividad

Expectativa en la CGT Santa Fe ante la reunión nacional por la reforma laboral y la posibilidad de un paro general

Expectativa en la CGT Santa Fe ante la reunión nacional por la reforma laboral y la posibilidad de un paro general

Condenaron a un penitenciario que abandonó su arma al alcance de un paciente psiquiátrico que la usó para suicidarse

Condenaron a un penitenciario que abandonó su arma al alcance de un paciente psiquiátrico que la usó para suicidarse

Llega el alivio: el próximo fin de semana bajarán las temperaturas en Santa Fe tras varios días de calor extremo

Llega el alivio: el próximo fin de semana bajarán las temperaturas en Santa Fe tras varios días de calor extremo

¿Messi a Newells?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

¿Messi a Newell's?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

Ovación
Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Unión cayó en su debut en Reserva frente a Gimnasia en Estancia Chica

Unión cayó en su debut en Reserva frente a Gimnasia en Estancia Chica

La Reserva de Colón arrancó con un empate ante Estudiantes en el Predio 4 de Junio

La Reserva de Colón arrancó con un empate ante Estudiantes en el Predio 4 de Junio

Murió Gladys Erbetta, leyenda del atletismo argentino

Murió Gladys Erbetta, leyenda del atletismo argentino

Santo Tomé impulsa un monumento para homenajear a la Locomotora Oliveras

Santo Tomé impulsa un monumento para homenajear a la "Locomotora" Oliveras

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en Me verás volver

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño