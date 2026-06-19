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Llega a la región el nuevo SUV con más de 900 kilómetros de autonomía: preventa exclusiva en Nation BAIC

El nuevo BAIC X55 II Hybrid incorpora el innovador sistema REHEV, denominado vehículo eléctrico de autonomía extendida

19 de junio 2026 · 11:00hs
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Llega a la región el nuevo SUV con más de 900 kilómetros de autonomía: preventa exclusiva en Nation BAIC

El nuevo BAIC X55 II Hybrid, la esperada apuesta eléctrica de la marca para el mercado de los SUV medianos, ya puede reservarse en la región. Nation BAIC anunció el inicio de la preventa exclusiva en su casa central de Santa Fe y en sus sucursales de Paraná, Rafaela y Reconquista, adelantándose al ingreso de las primeras unidades físicas que llegarán a los salones de venta durante agosto.

En cuanto a su tecnología de vanguardia, el nuevo BAIC X55 II Hybrid incorpora el innovador sistema REHEV, denominado vehículo eléctrico de autonomía extendida. En este esquema, el motor naftero de 1.5 litros actúa exclusivamente como generador para recargar la batería, mientras que la tracción es totalmente eléctrica. Esta tecnología ofrece ventajas clave para el usuario, ya que al no requerir carga externa, elimina la dependencia de infraestructura eléctrica. Asimismo, permite dejar atrás la ansiedad de rango, pues con una autonomía declarada de 920 kilómetros con un solo tanque, el vehículo se consolida como el compañero ideal para recorrer las rutas con total tranquilidad.

Respecto a sus prestaciones y diseño, el sistema garantiza una respuesta ágil tanto en ciudad como en ruta, entregando una potencia combinada de 217 caballos de fuerza y un torque máximo de 310 Newton metro. Estéticamente, el SUV mantiene su ADN futurista con líneas aerodinámicas, faros afilados, parrilla estilizada y manijas de puertas retráctiles. En el interior, ofrece un estándar de confort premium, destacándose su sistema acústico surround de alta fidelidad con ocho parlantes.

Lo más atractivo para quienes buscan renovarse es que, al tratarse de un vehículo con motorización híbrida, cuenta con importantes beneficios impositivos en diversas jurisdicciones – el más significativo es que en Santa Fe y Entre Ríos no paga patente los primeros 5 años – lo que lo vuelve una opción sumamente inteligente frente a los modelos convencionales. Con un precio sugerido de 36.900 dólares, el X55 II Hybrid ya se encuentra disponible para reservas anticipadas.

Los interesados pueden acercarse a cualquiera de nuestras sucursales para recibir asesoramiento personalizado y asegurar su unidad. Para realizar consultas o coordinar una atención directa, la firma mantiene habilitados el canal telefónico 0810-888-0065, la línea de WhatsApp 1168689064 y el sitio web oficial www.nation.com.ar/baic.

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