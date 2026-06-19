Blanqueo de armas: el Gobierno de Javier Milei abrió la moratoria para declarar tenencias irregulares

Origen: fue sancionada por el Congreso de la Nación el pasado 14 de mayo de 2026 y quedó promulgada de hecho el 10 de junio de 2026.

Norma: Ley N.º 27.805 (denominada por algunos medios como "ley de blanqueo o regularización de armas" ).

El plazo: otorga un tiempo de 360 días (un año aproximado) para realizar el trámite.

Armas comprendidas: aplica para armas no registradas o con la documentación irregular que sean clasificadas como de "uso civil" o "uso civil condicional" (armas de guerra), así como sus repuestos principales.

La exención penal: el artículo 3.º de la ley aclara expresamente que las personas que se presenten de manera voluntaria a regularizar la situación quedan exentas de sanciones penales o faltas administrativas por la tenencia ilegal, siempre y cuando no tengan una causa judicial abierta previa por ese motivo al momento de presentarse.