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Blanqueo de armas: el Gobierno de Javier Milei abrió la moratoria para declarar tenencias irregulares

La Ley 27.805 publicada en el Boletín Oficial, da 360 días para regularizar la situación registral de armas en la Anmac sin afrontar multas ni causas judiciales

19 de junio 2026 · 10:50hs
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Blanqueo de armas: el Gobierno de Javier Milei abrió la moratoria para declarar tenencias irregulares

Blanqueo de armas: el Gobierno de Javier Milei abrió la moratoria para declarar tenencias irregulares

El Gobierno de Javier Milei oficializó una moratoria de 360 días para que los ciudadanos de Argentina con armas de fuego no declaradas o en situación irregular puedan registrarlas de forma voluntaria. Quienes se sumen a la medida quedarán eximidos de sanciones penales, impulsando un reordenamiento del padrón de materiales controlados en todo el país.

La normativa se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina el jueves 18 de junio de 2026.

Regularización de las armas

  • Norma: Ley N.º 27.805 (denominada por algunos medios como "ley de blanqueo o regularización de armas").

  • Origen: fue sancionada por el Congreso de la Nación el pasado 14 de mayo de 2026 y quedó promulgada de hecho el 10 de junio de 2026.

Puntos claves de la regulación

  • El plazo: otorga un tiempo de 360 días (un año aproximado) para realizar el trámite.

  • Armas comprendidas: aplica para armas no registradas o con la documentación irregular que sean clasificadas como de "uso civil" o "uso civil condicional" (armas de guerra), así como sus repuestos principales.

  • La exención penal: el artículo 3.º de la ley aclara expresamente que las personas que se presenten de manera voluntaria a regularizar la situación quedan exentas de sanciones penales o faltas administrativas por la tenencia ilegal, siempre y cuando no tengan una causa judicial abierta previa por ese motivo al momento de presentarse.

  • Trámite: se debe realizar ante la Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados), organismo que verificará el estado técnico y registral del armamento antes de ingresarlo al Banco Nacional Informatizado de Datos. Si la persona no posee la credencial de Legítimo Usuario, deberá tramitarla en paralelo.

Además, la misma ley prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (el plan de desarme, mediante el cual se pueden entregar armas para su destrucción de forma anónima a cambio de un incentivo económico).

armas Padrón Argentina Boletín Oficial
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