Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe disfruta del sol, pero el frío no afloja: qué dice el pronóstico para el fin de semana

Con cielo despejado y temperaturas bajas, la ciudad atraviesa jornadas estables. El sábado continuará el buen tiempo, aunque el domingo llegará con más nubes y un nuevo pulso de aire frío

19 de junio 2026 · 07:33hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Santa Fe disfruta del sol, pero el frío no afloja: qué dice el pronóstico para el fin de semana

José Busiemi

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo despejado, húmeda y con una temperatura de 8.2º y una térmica de 6.1° a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 16°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que debido al ingreso de la masa de aire frío a la región, el sistema de alta presión lentamente se va potenciando con el correr de las horas, esta situación permite que las condiciones sean buenas y estables durante la jornada de hoy y gran parte de mañana sábado, donde se comenzaría a observar el aumento de la nubosidad, producto de la reconfiguración de las masas de aire acuantes. No obstante ello, se espera que durante últimas horas del domingo o primeras del lunes ingrese un nuevo sistema frío. Respecto de las temperaturas, si bien se observan fluctuaciones, las mismas se mantienen en el rango térmico observado a lo largo de la semana.

Sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable en gradual aumento durante el día y condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 6° y poco cambio de las máximas, 15°. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

En tanto para el domingo se espera cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables a relativamente estables y algunas posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 7° y suave descenso de las máximas, 13°. Vientos leves del sector este/noreste, rotando al este/sureste y luego cambiando de leves a moderados del sur/sureste hacia la tarde/noche.

Por último, lunes mayormente despejado, con alguna nubosidad durante las primeras horas del día y condiciones estables con temperaturas con poco cambio: mínima 8° y máxima 14°. Vientos leves a moderados del sector sur/suroeste, incrementándose por momentos hasta moderados o regulares del sur.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

Santa Fe frío pronóstico fin de semana
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

actividad fabril: mas de la mitad de las ramas industriales de la provincia de santa fe cayeron respecto al ano pasado

Actividad fabril: más de la mitad de las ramas industriales de la provincia de Santa Fe cayeron respecto al año pasado

el presidente de la camara de frigorificos de santa fe: estamos cerca del piso historico de consumo de carne

El presidente de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe: "Estamos cerca del piso histórico de consumo de carne"

Los festejos por el Día de la Bandera en la ciudad de Santa Fe

Cómo serán los festejos por el Día de la Bandera en avenida Facundo Zuviría

Lo último

Un concejal denunció que el municipio duplicó las dársenas del SEOM sin informarlo públicamente

Un concejal denunció que el municipio "duplicó" las dársenas del SEOM sin informarlo públicamente

Segunda opinión médica a distancia: la alternativa del Hospital Italiano para diagnósticos complejos

Segunda opinión médica a distancia: la alternativa del Hospital Italiano para diagnósticos complejos

Llega a la región el nuevo SUV con más de 900 kilómetros de autonomía: preventa exclusiva en Nation BAIC

Llega a la región el nuevo SUV con más de 900 kilómetros de autonomía: preventa exclusiva en Nation BAIC

Último Momento
Un concejal denunció que el municipio duplicó las dársenas del SEOM sin informarlo públicamente

Un concejal denunció que el municipio "duplicó" las dársenas del SEOM sin informarlo públicamente

Segunda opinión médica a distancia: la alternativa del Hospital Italiano para diagnósticos complejos

Segunda opinión médica a distancia: la alternativa del Hospital Italiano para diagnósticos complejos

Llega a la región el nuevo SUV con más de 900 kilómetros de autonomía: preventa exclusiva en Nation BAIC

Llega a la región el nuevo SUV con más de 900 kilómetros de autonomía: preventa exclusiva en Nation BAIC

Blanqueo de armas: el Gobierno de Javier Milei abrió la moratoria para declarar tenencias irregulares

Blanqueo de armas: el Gobierno de Javier Milei abrió la moratoria para declarar tenencias irregulares

Transporte en Santa Fe: empresarios niegan una deuda con UTA y aseguran normalidad del servicio pese al conflicto salarial

Transporte en Santa Fe: empresarios niegan una deuda con UTA y aseguran normalidad del servicio pese al conflicto salarial

Ovación
Interesante cartelera de boxeo profesional y amateur en Santo Tomé

Interesante cartelera de boxeo profesional y amateur en Santo Tomé

Dogos XV y Pampas protagonizarán la final del Súper Rugby Américas 2026

Dogos XV y Pampas protagonizarán la final del Súper Rugby Américas 2026

Desde la clínica, Jorge Messi reaccionó con humor a la fake news sobre su salud: Qué quilombo que armé

Desde la clínica, Jorge Messi reaccionó con humor a la fake news sobre su salud: "Qué quilombo que armé"

Rafaela ya palpita la presentación del Turismo Carretera

Rafaela ya palpita la presentación del Turismo Carretera

La madre de Vozinha consiguió la visa y podrá ver a su hijo en el Mundial

La madre de Vozinha consiguió la visa y podrá ver a su hijo en el Mundial

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe