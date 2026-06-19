Santa Fe disfruta del sol, pero el frío no afloja: qué dice el pronóstico para el fin de semana Con cielo despejado y temperaturas bajas, la ciudad atraviesa jornadas estables. El sábado continuará el buen tiempo, aunque el domingo llegará con más nubes y un nuevo pulso de aire frío 19 de junio 2026 · 07:33hs

José Busiemi

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo despejado, húmeda y con una temperatura de 8.2º y una térmica de 6.1° a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 16°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que debido al ingreso de la masa de aire frío a la región, el sistema de alta presión lentamente se va potenciando con el correr de las horas, esta situación permite que las condiciones sean buenas y estables durante la jornada de hoy y gran parte de mañana sábado, donde se comenzaría a observar el aumento de la nubosidad, producto de la reconfiguración de las masas de aire acuantes. No obstante ello, se espera que durante últimas horas del domingo o primeras del lunes ingrese un nuevo sistema frío. Respecto de las temperaturas, si bien se observan fluctuaciones, las mismas se mantienen en el rango térmico observado a lo largo de la semana.

Sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable en gradual aumento durante el día y condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 6° y poco cambio de las máximas, 15°. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

En tanto para el domingo se espera cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables a relativamente estables y algunas posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 7° y suave descenso de las máximas, 13°. Vientos leves del sector este/noreste, rotando al este/sureste y luego cambiando de leves a moderados del sur/sureste hacia la tarde/noche. Por último, lunes mayormente despejado, con alguna nubosidad durante las primeras horas del día y condiciones estables con temperaturas con poco cambio: mínima 8° y máxima 14°. Vientos leves a moderados del sector sur/suroeste, incrementándose por momentos hasta moderados o regulares del sur. • LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional