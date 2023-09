Los candidatos a gobernador debatieron y el eje Seguridad levantó la temperatura

"Se dejó de perseguir a las organizaciones criminales complejas. La primera semana de gobierno Omar Perotti envió a los presos de alto perfil a pabellones comunes, y desde ese lugar controlan la calle, generando más violencia y delitos", aseguró.

Pullaro aseveró, defendiendo su gestión como ministro de Seguridad en el gobierno de Miguel Lifschitz, que "hubo un momento que bajaron los indicadores, entre 2015 y 2019. Pero 2022 fue el año más violento de la historia en Santa Fe".

El diputado provincial criticó que "para asistir a todas las incidencias de Rosario el sistema de 911 cuenta solamente son 50 patrulleros. En la ciudad de Santa Fe cuenta con 30".

"Este gobierno perdió el control y nosotros vamos a recuperarlo", sentenció.

Deiana

La candidata del Frente de Izquierda criticó que "Pullaro dice que metió presos a Los Monos, la vicegobernadora Alejandra Rodenas dice lo mismo, y el ex gobernador Antonio Bonfatti lo mismo. La realidad es que las bandas narco continúan aterrorizando Rosario, Santa Fe y las ciudades del cordón industrial. Hicieron más los vecinos de los barrios que todos los que gobernaron la última década".

"Es evidente que el poder corruptor del narcotráfico es enorme, es un negocio multimillonario que ha comprado la fuerza policial, judicial, y político. Santa Fe es un narcoestado. Las víctimas somos los trabajadores, que sufrimos las balaceras en escuelas y centros de salud", agregó.

Deiana consideró que "hay que tomar medidas de fondo", y propuso "cortar el gran colador en el que han convertido a los puertos privatizados", "atender a las personas con adicciones con centros gratuitos", y "apoyar la lucha de los maestros, que son la barrera de defensa para que los chicos no caigan en las redes narcos".

"Tenemos que luchar contra la impunidad del narcotráfico que lava su dinero negro en los bancos, en la especulación inmobiliaria, casinos, y todo un circuito económico que ningún político ha querido desmantelar", concluyó la candidata de la izquierda, quien cerró su exposición pidiendo justicia por diversas víctimas de crímenes en Santa Fe y el pedido de aparición con vida de Mónica Aquino.

Bodoira

El representante de Viva La Libertad repudió la falta de "políticas de estado concreta" y la ausencia de "un proyecto de provincia".

Bodoira contó su viaje a El Salvador, tras el cual concluyó que "el problema de la seguridad está en la corrupción".

"Hablamos de inmoralidad, deshonestidad, de connivencia, de pasividad, de impunidad con la justicia provincial. La corrupción por acción u omisión es la causa de todos los problemas, genera delincuencia y pobres. Un sector vive muy bien, y hay muchos pobres", consideró.

"En la provincia tenemos que moralizar las instituciones, aplicar protocolos de ética estrictos y el que no cumpla tiene que volar por los aires. Hay que refundar las escuelas de policías con estos protocolos y que se apliquen a rajatabla", agregó.

Bodoira señaló que "hay mucha injerencia de la política en la justicia", y que "cuando los políticos se meten en la selección de jueces y fiscales estamos en problemas, porque empieza la connivencia y el amiguismo. Tenemos que dejar que los mismo profesionales del derecho sean quienes los elijan"

Lewandowski

"El tema me enoja, me entristece, porque nací, viví y me crié en Rosario. Pero miremos la película, no la foto. Esto no empezó hace tres años. Hace 15 años que sufrimos en este sector de la provincia la narcocriminalidad", dijo a su turno el candidato de Juntos Avancemos, en una crítica implícita a la gestión socialista anterior.

"Las comisarías que Pullaro cerró en los barrios las vamos a reabrir, pero con otro concepto: no solo al fuerza de seguridad, sino que estén las instituciones del barrio, Desarrollo Social, Salud, Educación. Que esté el Estado presente no solamente para pacificar, sino para resolver los problemas que haya en cada uno de esos barrios", enfatizó.

Lewandowski indicó que "hay que pagarle mejor a la policía", y puntualizó que "al delito se lo combate con decisión política, sin tranzar con las bandas. Se lo combate, no se la administra".