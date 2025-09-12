Aunque la reforma constitucional fue aprobada con 52 votos positivos, hubo diez convencionales que decidieron no suscribir el texto definitivo. Seis pertenecen a La Libertad Avanza y cuatro al bloque Somos Vida y Familia.

Los diez convencionales reformadores que no acompañaron con su firma la nueva Constitución de Santa Fe

Este viernes se desarrolla el acto de jura de la nueva Constitución de Santa Fe, sancionada el miércoles pasado tras semanas de debate. La reforma obtuvo 52 votos afirmativos y 17 negativos en el recinto.

Sin embargo, no todos los convencionales que rechazaron el proyecto mantuvieron la misma postura al momento de la firma: algunos rubricaron de todos modos el texto final, mientras que otros prefirieron no hacerlo.

En total, 59 convencionales firmaron la nueva Carta Magna. Los diez que se abstuvieron de acompañar con su firma pertenecen a los bloques que no aprobaron la reforma: La Libertad Avanza y Somos Vida y Familia.

De La Libertad Avanza, los que no suscribieron fueron:

Nicolás Mayoraz

Juan Pedro Aleart

Gabriela Alejandra Martínez

Candela Rodríguez

Javier Meyer

Néstor Nicolás Fandos

Por el lado de Somos Vida y Familia, los convencionales que no firmaron fueron:

Juan Domingo Argañaraz

Amalia Granata

Alicia Graciela Azanza

Silvia Adalgisa Malfesi

No obstante, hubo representantes de ambos espacios que, a pesar de votar en contra, decidieron sí firmar la reforma constitucional.

Por Somos Vida y Familia lo hicieron Emiliano José Peralta, María Lucila Lehmann Mantaras y José Daniel Machado. Por La Libertad Avanza, Froilán Mario Ravena, Marcos Lisandro Peyrano, Beatriz Ana Brouwer y Elisabet Agustina Vidal.

La incógnita de este viernes pasa por la participación de los convencionales que no suscribieron el documento en el acto de jura, ya que su presencia aún no estaba confirmada.

La nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe