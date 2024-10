Los docentes provinciales nucleados en Amsafé realizan su primera jornada de protesta

Amsafé lleva adelante la primera jornada de protesta luego del rechazo a la propuesta paritaria del gobierno provincial. No hay paro sino volanteadas, ruidazos y cartelazos

Los docentes provinciales nucleados en Amsafé llevan adelante este martes 15 de octubre la primera jornada de protesta luego del rechazo a la propuesta paritaria del gobierno provincial del 12% ofrecido para los meses de octubre, noviembre y diciembre. En esta oportunidad no se realizará paro sino que habrá volanteadas, ruidazos, cartelazos y clases abiertas, entre otros, en distintas puntos de la ciudad. En tanto el miércoles 23, sucederá los mismo.

Además del rechazo a la propuesta desde el gremio informaron que los reclamos abarcan, la derogación de la ley de jubilaciones y la emergencia previsional y el pago de la deuda paritaria del 2023, así como también se rechaza el presentismo y toman una posición de defensa de las escuelas técnicas. Además, reclaman por las prestaciones de Iapos y exigen un aumento de las partidas en comedores.

Jornada de protesta Amsafe.jpeg Jornada de protesta en rechazo a la propuesta paritaria del gobierno provincial gentileza

Según se informó el gremio, las actividades en el departamento La Capital serán en los siguientes lugares:

Aristóbulo del Valle y avenida Galicia de 11:30 a 14

avenida López y Planes e Iturraspe 11 a 13

avenida J.J. Paso y bulevar Zavalla 12

12 de Infantería y Europa 12 a 13

Ο Ε.Ε.Τ.Ρ. Ν° 322 Santo Tomé 11:30 a 13

QE.E.S.O. N° 391 P. de Vega y Av. Almte. G. Brown 12:15 hs

avenida Peñaloza y 12 de Infantería 18

bulevar Gálvez y Lavalle 12 a 13

avenida 12 de Octubre 9300, Plaza Octavio Duarte 11 a 13

Escuela N° 95 Alto Verde 12 a 13

Pasarela del paso a nivel Laguna Paiva 18

Arco entrada sobre Ruta 1 San José del Rincón 11:45

Plaza principal Recreo 12 a 13

Escuela N° 40 Monte Vera 12 a 13

QE.E.S.O. N° 265 avenida 12 de Octubre 9300 12 a 13

Ο Ε.Ε.Τ.Ρ. Ν° 527 Blas Parera 10055 12 a 13

Malestar de los docentes

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, se posicionó tras la votación de las bases: "Rechazamos la propuesta porque no da cuenta de la pérdida salarial de los trabajadores de la educación. Los compañeros jubilados nuevamente percibirán sus aumentos salariales 60 días después en febrero de 2025".

"Es un Gobierno provincial que no da cuenta de todos los planteos en paritaria. Exigimos una nueva convocatoria a paritaria y que de una respuesta. Las jornadas provinciales de protesta tendrán reuniones en sedes gremiales, conferencias de prensa, asambleas en las puertas de las escuelas, abrazos solidarios, volanteos, etc. El paro y movilización es una herramienta pero no la única", afirmó Alonso.

Para concluir, Alonso expresó: "Es vergonzoso que la provincia no reconozca la deuda que tiene con los trabajadores, la deuda con los jubilados, discontinuar traslados y titularizaciones, hay que decir claramente que hay compañeros que tomaron cargos y no se pueden trasladar, el Gobierno le niega la estabilidad laboral a los trabajadores de la educación".