Los empresarios del transporte interurbano piden un nuevo aumento en las tarifas

“Ya tuvimos un aumento del combustible y se va a reabrir la discusión paritaria. Hay elementos como para que analizar, pero hoy por hoy, con lo aportado en materia de subsidios y lo previsto en materia tarifaria, no estamos evaluando un aumento de tarifas. Veremos cómo se desarrolla el tema inflacionario”, dijo Miatello en diálogo con LT8.

“Los empresarios están pidiendo otro aumento por encima del que otorgó el gobierno provincial, incluso con el ajuste de septiembre. Pero hay que esperar cómo evolucionan los precios en septiembre. Hay que ver en qué términos se renuevan los subsidios nacionales el mes que viene. Hasta que no tengamos ese panorama de ingresos actualizados será muy difícil conceder un aumento. Además, está la realidad de si se puede pagar”, subrayó.

Miatello aclaró que además del transporte regulado como servicio público, en la Secretaría se ocupan del denominado transporte a demanda “que es el que se realiza con empresas que necesitan transportar trabajadores. Y ese no está regulado. En ese sector estamos habilitando cuatro a cinco vehículos por semana. Ese sector no anda mal. Pero con el transporte como servicio público, que depende en parte de la tarifa que paga el usuario, es una variante que no se puede dejar de contemplar porque los salarios están depreciados y es muy difícil trasladar un aumento”.

“Estamos de acuerdo con el reclamo de los empresarios para que se igualen los subsidios al interior con los que recibe el área metropolitana de Buenos Aires. También hemos sostenido que elevar indefinidamente los subsidios ocasiona problema, porque el transporte se transforma en subsidio dependiente. En el Amba, el 90 por ciento de los ingresos de las empresas son subsidios, y el 10 es tarifa. Es un sistema que a mediano o largo plazo es insostenible. Son elementos a evaluar”, agregó Miatello.

