Los evacuados de la Vuelta del Paraguayo, reubicados en la Ruta 168, quieren un cerco perimetral

Ante ello el Móvil de UNO 106.3 llegó hasta el lugar y pudo hablar con Ezequiel, vecino que está evacuado y reubicado y habló en representación a las 15 familias que ya se encuentran allí quienes pidieron no ser relocalizados, sino que se coloque un cerco perimetral. "Somos 15 familias en los 15 módulos que se han colocado ante la llegada del agua y ahora nos enteramos que nos quieren trasladar, más que nada por el tema de los boliches que están en el sector. Pero nosotros no consideramos que molestamos donde estamos ubicados"

Además agregó: "El sábado, que funcionaron los locales, dejaron los autos ubicados del otro lado y no hubo inconvenientes con ninguno. Es más, estuvimos cuidando autos. Sabemos que hubo quejas para ver si nos pueden reubicar por esto que explicaba del funcionamiento de estos lugares los fines de semana por eso estamos pidiendo la posibilidad de colocar mallas alrededor de los módulos, un perímetro".

Frente a lo manifestado por el nuevo intendente, Juan Pablo Poletti del traslado de los módulos por el peligro que puede presentar ante la presencia de los chicos, la cercanía con la Ruta 168 manifestó: "Esta malla sería una solución. Solo necesitamos que dejen el espacio para la colocación de una puerta o portón para que por ejemplo yo en la camioneta salga a colaborar ya que también estamos esperando los camiones que nos han prometido, pero hasta el momento no apareció nadie y entre nosotros realizamos los traslados".

El vocero de los vecinos agregó además que no quieren ser trasladados porque el lugar elegido, que sería cerca del ingreso a la Vuelta del Paraguayo, es un lugar sin reparo, ni árboles, "y además en la zona en el último tiempo han aparecido iguanas y muchas víboras con el peligro que ello también conlleva para las criaturas"

Según los datos dados a conocer esta mañana por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, el río Paraná en el puerto de Santa Fe bajó un centímetro respecto de ayer, por lo que se situó en 5,35 metros, es decir por encima del nivel de alerta (5,30 metros) y por debajo del nivel de evacuación, fijado en 5,70 metros.

"Hay familias que no quieren dejar sus casas, principalmente por el miedo a los robos. En mi caso en particular me tomo el tiempo en distintos momentos del día para ir a ver cómo está, porque hay gente que aprovecha la situación y se dedica a robar. En total somos 100 familias en todo el barrio por lo cual al día de hoy hay unas 90 que han decidido no dejar su casa", cerró.

vuelta del paraguayo 1.jpg Así se encuentra el barrio La Vuelta del Paraguayo luego de que el río supere el nivel de alerta en la ciudad de Santa Fe UNO Santa Fe

