Los fondos al transporte del interior siguen frenados en el Congreso y buscan una salida

Frente a ello, la movida de la Red Federal de Intendentes del interior que busca una ley en el Congreso de la Nación que redistribuya la alícuota de los combustibles hacia el interior quedó a la espera de una definición. Hace dos meses que la comisión de Transporte de la cámara baja recibió a los alcaldes de las principales ciudades del país, pero no avanzó un milímetro en la cuestión parlamentaria.

Poletti, sobre el posible paro de transporte por 72 horas en Santa Fe: "No sé si vamos a poder evitarlo"

Mientras tanto, los estudios de costos en las principales ciudades del país siguen elevándose de la mano de las constantes subas del combustible y de los costos operativos. Rosario llegó a 1.423,44 pesos con una tarifa de 940 pesos que sostendrá a lo largo de todo agosto, y sin aplicar la potestad del intendente Pablo Javkin en elevarla hasta un 90 por ciento de lo que arroja la tarifa "técnica".

Impacto en Santa Fe

En Córdoba capital el boleto urbano aumentó recién este sábado de 700 a 940 pesos, algo que Santa Fe ya había hecho en junio pasado. Lo cierto es que fuentes del sector empresario en la ciudad de Santa Fe, posicionaron un pedido de incremento del boleto en una magnitud que supere los $1.500 en la tarifa plana.

liga intendentes del interior.jpg La Liga de intendentes del interior Gentileza

Nación dejó de aportar un centavo al interior del país desde enero y las provincias y municipios reforzaron sus fondos compensadores para alivianar el fuerte impacto de los números reales de cada sistema.

El pasado 29 de abril, Rosario fue anfitriona de un cónclave en el que participaron más de 20 intendentes de la Red Federal. Allí, y ante la presencia del Jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, los mandatarios dialogaron acerca de la necesidad de recuperar recursos nacionales para el transporte urbano de pasajeros, con el objetivo de garantizar el sostenimiento del sistema.

Se le planteó a Francos una redistribución equitativa del impuesto a los combustibles, en base a lo que se recauda en cada lugar por ese tributo, así como también la extensión del sistema de tarjeta Sube en todo el país y la incorporación de nuevas categorías a la tarifa social. Y por últimos se le expusieron opciones para financiar la compra de unidades cero kilómetro, para renovar las flotas de transporte y reducir gastos de mantenimiento.

Amén de la cordialidad no hubo respuestas de Nación. Y en junio, una delegación de la Red Federal viajó al Congreso para presentar un proyecto de ley con el fin de sancionar una norma que redistribuyera la alícuota de los combustibles que hoy concentra la Casa Rosada y no envía en igual cantidad de lo que tributan las provincias. Como ejemplo: por cada tanque que un rosarino llena en una estación de servicios de Rosario, le gira al fisco nacional más de 6 mil pesos en este impuesto.

Al margen de las quejas y las fuertes críticas que en los medios plantearon los intendentes del interior del país, lo cierto es que el proyecto de ley no tiene fecha en la comisión de Transportes para su tratamiento y navega en la incertidumbre, en medio de una fuerte retracción de los subsidios ordenados por la administración de Javier Milei.

Dos meses de nada en el Congreso

Después de haber recibido a los intendentes del interior, por decisión de su presidenta, la diputada Pamela Verasay (UCR), la Comisión de Transportes de la cámara baja no fue convocada durante dos meses. La misma, de 31 integrantes, tiene tres diputados nacionales por Santa Fe: el peronista Eduardo Toniolli, Diego Giuliano del Frente Renovador y la macrista Germana Figueroa Casas. Y por otro lado los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón habían presentado su propio proyecto de recupero de fondos que integran la alícuota de combustibles.

"Para nosotros hay como un acuerdo del radicalismo con el oficialismo, para no hacer olas con el tema. Frente a esto, el 31 de julio presentamos una nota de reclamo para que se convoque y que se traten todos los expedientes que apuntan a reestablecer el Fondo Compensador para el interior, tanto el proyecto de los intendentes como los otros que tenemos presentados desde distintos bloques. La respuesta fue la convocatoria a la reunión del martes pasado con el Secretario de Transporte de la Nación, donde lo interpelamos sobre el tema, pero en el marco de la comisión no había a consideración ninguno de esos expedientes. El oficialismo ha sido claro: no van a retroceder, la política es cero subsidio para el interior, excusándose en que sí continúan los atributos sociales de la Sube, que en realidad es un porcentaje ínfimo de lo que antes aportaba Nación", resumió Toniolli a La Capital.

El diputado peronista prosiguió: "Con éste, como con otros temas, la única que queda es construir una mayoría contraria a la Casa Rosada, como hicimos con la ley de actualización de los haberes jubilatorios, y llevarla al recinto. Y para eso va a ser necesario emplazar en las próximas sesiones a las presidencias de las comisiones en cuestión, Transporte y Presupuesto, que vienen durmiendo el reclamo por orden del oficialismo. Está en juego la continuidad de la movilidad del interior, que está en una situación límite", advirtió.

Alianza contra las provincias

Giuliano, exministro de Transporte de la Nación hasta diciembre pasado, también se expresó ante este diario: "Lamentablemente el Congreso no puede superar todavía la alianza que se impone sobre los derechos de las provincias. El fondo compensador del transporte del interior fue eliminado y por otro lado, duplicaron el subsidio al Amba.

Un retroceso enorme que interrumpe el plan que veníamos llevando adelante de equiparar regiones y ciudades a través de la expansión de la Sube y el aumento a la asistencia en el interior. Salvo los intendentes, nadie se queja mucho por esto. Los que antes se rasgaban las vestiduras ahora callan o se subordinan. El problema es que eso va a afectar a los usuarios gravemente".

Giuliano también alertó que no solo no se trata el proyecto de los intendentes sino que tampoco hay "consenso" para consagrar por ley el subsidio al interior y distribuirlo por medio de la Sube. "Al contrario, van por la privatización de la Sube entregando el sistema a los bancos o a las tarjetas de crédito", dijo el ex ministro en referencia a los anuncios hechos por el gobierno nacional la semana pasada. Esto es que se elimina la exclusividad de la Sube para acreditar un pago de un viaje en colectivo.