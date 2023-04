Este sábado, barrio Mariano Comas amaneció con carteles dirigidos a Jatón, el MPA y legisladores. No quieren que las medidas "queden solo en promesas".

Facundo Ricca, presidente de la vecinal, contó que se reunió con funcionarios de Seguridad pero que aún así los vecinos desean "marcarles el terreno" para que sus dichos no queden solo en promesas.

"Sr. Intendente aún lo esperamos"; "Hartos de inseguridad, queremos vivir tranquilos"; "MPA protejan nuestros derechos ¡Las víctimas somos nosotros!"; "Legisladores hagan leyes que protejan a los ciudadanos". Esas son las frases que se pueden ver plasmadas en los cuatro pasacalles que decidieron colgar; un par de ellos sobre Bulevard, en su intersección con Urquiza y Rivadavia.

"Si bien tenemos reuniones no queremos dejar de marcarles el terreno porque la verdad que los encuentros por ahí son todas promesas y el vecino quiere que eso se cumpla y obviamente que se mantenga en el tiempo", expresó Ricca.

Y agregó: "Tengo diálogo con Juan Saliva (director de Seguridad y Monitoreo de la Municipalidad), con la coordinadora de distrito y Facundo Bustos (director de abordaje territorial y Seguridad Local).

Resaltó que "este último viernes tuvimos una reunión muy positiva. Los vecinos no quieren que queden simplemente en promesas. Me prometieron el desembarco de Policía Federal, así que estamos a la espera de ellos; están haciendo un mayor patrullaje en la noche, que era otra de los pedidos. Va a haber más caminantes; una reorganización en la Cancha de Unión cada vez que haya un evento, eso también es bastante complejo. Medidas que se van a ir dando en el transcurso del tiempo. Los vecinos no quieren perderle pisada porque siempre pasa lo mismo. Ahora porque es año electoral pero después cambia todo y se baja todo de vuelta".

Días atrás, el intendente Emilio Jatón aseguró que sus funcionarios tienen "relación diaria" con los vecinos de la zona, lo cual no desmintió Ricca aunque reveló que ese vínculo inició cuando empezaron a hablar con los medios. De hecho, la gente del barrio deja notas desde el 2021 en la Municipalidad.

"Cuando me tocó asumir el año pasado dije que había que buscar otra manera porque no era viable de esa forma, había que buscar otra", manifestó.

Sostuvo que en el barrio Mariano Comas falta luminosidad y poda, además de que hay "minibasurales". "Son pequeñas cosas que van haciendo al delito, van generando un poco de abandono", dijo.

Este reclamo se da en el marco de otra de las medidas anunciada por los vecinos, una convocatoria para este sábado 22 de abril a las 18 en Urquiza y Bulevar. "Es en modo de protesta por la seguridad y por las autoridades que faltaron el sábado pasado, cuando tuvimos la reunión por este tema en la vecinal", apuntó.

