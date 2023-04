Jatón sobre la inseguridad en barrio Mariano Comas: "La relación de los vecinos con nuestros funcionarios es diaria"

Ante la consulta de cómo seguirá su futuro tras terminar el mandato al frente de la intendencia, respondió: "Me van a ver aquí, como siempre trabajando, en este caso elaborando datos con la Bolsa de Comercio, presentando un proyecto de ordenanza para que esto sea política de Estado de una vez por todas y no venga cualquier intendente y diga «no va más». A la espera de lo que sucede en los congresos partidarios, con los distintos candidatos, todavía no hemos tomado definición. Hoy nuestra prioridad es gestionar para que la ciudad esté mejor".