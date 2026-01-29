Uno Santa Fe | Santa Fe | pliegos

Los pliegos de los tres candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias

La Casa Gris envió a la Legislatura un mensaje ampliando el temario, que incluye a los nuevos integrantes del Tribunal de Cuentas y del Ente Regulador de Servicios Sanitarios

29 de enero 2026 · 17:44hs
Los pliegos de los tres candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias

Los pliegos de los tres candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias

El gobernador Maximiliano Pullaro amplió el temario del período de sesiones extraordinarias de la Legislatura: sumó tres mensajes, entre ellos el que incluye los pliegos para designar a los tres nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe.

El decreto 79/2026, publicado en las últimas horas en el Boletín Oficial de la provincia, fue firmado por el jefe de la Casa Gris y el ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastia.

El mensaje de la Casa Gris

Los nombres que propuso el Ejecutivo para la Corte Suprema son Aldo Alurralde (juez federal de Reconquista), Diego Maciel (secretario Administrativo de la Cámara de Senadores provincial) y Jorgelina Genghini (abogada rosarina).

Alurralde es conocido por su intervención en causas complejas y de alto impacto, que en su momento le valieron elogios de la exministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich.

Maciel es un abogado recibido en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y viene desempeñando un rol clave en materia institucional. Su figura está ligada al senador provincial y jefe del radicalismo santafesino, Felipe Michlig.

Genghini cuenta con antecedentes en el Consejo de la Magistratura y es integrante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca).

El criterio aplicado por el Ejecutivo para promover las tres candidaturas contempla la representación de los colegios de profesionales, del Poder Judicial y de la política. También la cuestión territorial: la rosarina Genghini simboliza al sur provincial, Alurralde a Reconquista y Maciel es nacido en Esperanza.

Se trata de las vacantes generadas por los retiros, que se efectivizarán a partir de este año, de los ministros Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez.

A su vez, el decreto de a Casa Gris incluye las designaciones de Adriana Molina como vocal del Tribunal de Cuentas y de Hugo Marcucci para el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress).

Lo que viene en la Legislatura

De ahora en más, los tres mensajes deberán ser analizados por los integrantes de la comisión de Acuerdos, que preside la diputada socialista Lionella Cattalini.

En ese marco, se revisarán antecedentes, documentación y las entrevistas particulares. Luego habrá que convocar a la Asamblea Legislativa para el tratamiento de los pliegos.

pliegos Corte Legislatura Maximiliano Pullaro
Noticias relacionadas
Crónica de un final anunciado: un palo borracho centenario se partió y destruyó una casa en barrio Loyola

Crónica de un final anunciado: un palo borracho centenario se partió y destruyó una casa en barrio Loyola

Sacarán la histórica fuente de Plaza Colón: cómo será la puesta en valor integral de un espacio emblemático de Santa Fe

Sacarán la histórica fuente de Plaza Colón: cómo será la puesta en valor integral y qué pasará con El Palomar

santa fe pagara 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quienes alcanza el beneficio

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

el ministro de seguridad de santa fe sobre la edad de imputabilidad: deberia ir mas lejos, perforando el piso de 14 anos

El ministro de Seguridad de Santa Fe sobre la edad de imputabilidad: "Debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"

Lo último

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia de Mendoza por la fecha 3

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia de Mendoza por la fecha 3

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Último Momento
Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia de Mendoza por la fecha 3

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia de Mendoza por la fecha 3

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Unión no pudo con la garra del Granate y cayó 2 a 1 en La Fortaleza

Unión no pudo con la garra del Granate y cayó 2 a 1 en La Fortaleza

Todo lo que hay que saber del sorteo de los playoffs de la Champions League

Todo lo que hay que saber del sorteo de los playoffs de la Champions League

Ovación
Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Cómo sigue el mercado de pases de Colón tras la firma de Rasmussen

Cómo sigue el mercado de pases de Colón tras la firma de Rasmussen

Colón acelera gestiones para renovar y mejorar el contrato de Ignacio Lago

Colón acelera gestiones para renovar y mejorar el contrato de Ignacio Lago

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único