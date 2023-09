Los salones de fiestas de Santa Fe tratan de "absorber" la inflación para que no se caigan los eventos 

Gavilán señaló que los precios cambian continuamente: "Imaginate que reservás el salón y se te congela, pero después tenés que pagar las tarjetas que cuando reservaste estaban a $2 y al mes siguiente pasa a $4. Entonces nos apretamos los pantalones, si no hay que ganar no ganamos, pero sabemos que eso nos va a traer más fiestas, en algún momento esto tiene que cambiar, tiene que frenarse la inflación. No importa el color político que venga, calculo que va a frenar todo esto y va a hacer que empecemos a trabajar con una proyección hacia futuro, lo que hoy no podemos".

salones de fiesta.jpg

"Intentamos llevarlo de la mejor manera para que no se caigan las fiestas, se bajaron algunas, pero por lo menos hasta ahora nos mantenemos. El domingo hacemos la fiesta del maestro y esa tarjeta está $9.500 con absolutamente todo incluido, para algún casamiento por ahí se va más alto y un cumpleaños de 15 más bajo porque piden cosas más sencillas para los chicos. Esta tarjeta puede estar de $8.500 para abajo, no tiene límites, hay precios más altos pero no queremos subir, por lo menos ahora. El año que viene llegaremos a precios históricos", detalló.

La falta de previsibilidad económica impide que cobren con mucha antelación: "Hacemos un contrato por el alquiler del salón y establecemos que la tarjeta hoy sale cierto monto, lo que no significa que la puedas pagar hoy porque no puedo ir a pagar el pollo y dejar el precio congelado".

Por último, manifestó: "Nos ajustamos y nos ajustamos, pero el Estado no se ajusta con nosotros, nos sigue cobrando todos los impuestos como si estuviéramos trabajando a full".

