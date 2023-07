Los santafesinos destinan hasta el 50% de sus ingresos al pago de un alquiler

"Hoy un alquiler promedio de un departamento de dos ambientes o una casa chica con dos dormitorios, con el ajuste interanual, se está pagando entre $100.000 y $120.000. Y un empleado público o un comerciante de la ciudad, de clase media, más o menos está cobrando entre $200.000 y $250.000, así que tranquilamente es entre 40% y 50% de un ingreso por lo menos", reveló Peralta sobre los valores del sector inmobiliario.

Ante la consulta de si hay ofertas de inmuebles en los barrios, indicó: "Es otro mundo porque muchas veces no estamos hablando de contratos formales, nos adentramos en la informalidad, lo que se conoce comúnmente como contrato de particular a particular. En donde en la mayoría de los barrios populares o periféricos el contrato muchas veces es de palabra, no es escrito «te alquilo por un año, seis meses». No hay alquileres por tres años en estas zonas, obviamente ahí está creciendo mucho el escenario porque hay muchas familias que ya no pueden pagar dentro de bulevares porque no llegan con el monto ni con los requisitos, entonces se van mudando más a la periferia. El universo de los contratos formales hoy en día se está reduciendo, mientras que se amplía el mercado de la informalidad".

alquileres inquilinos pensiones (4).jpg

Además de los montos difíciles de alcanzar, los requisitos para acceder a un alquiler suelen ser otro de los problemas para los inquilinos. "Siguen pidiendo dos garantías propietarias, en el mejor de los casos, y recibos que tripliquen el monto del alquiler, aunque a veces te piden tres o cuatro recibos que dupliquen o tripliquen el monto, y si presentás dos deben quintuplicar la cifra del alquiler. Por ahí para ingresar a una casita modesta de $100.000 te están pidiendo recibos de $300.000 o $400.000 más o menos, lo cual por ahí se hace dificultoso conseguirlo porque son muy pocos los empleados en relación de dependencia o estatales que están cobrando esa plata", contó Peralta.

"Piden garantías propietarias en la mayoría de los casos, que nos cansamos de discutir, cómo le vas a pedir a un inquilino que no tienen propiedad garantía propietaria. Es una ridiculez, pero actualmente sigue siendo un requisito filtro, sino la conseguís no te alquilan", añadió.

