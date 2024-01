Los trámites en el Registro del Automotor se incrementaron en un 180% y advierten del faltante de insumos

Como si esto fuera poco, se registran falta de insumos para ese tipo de documentación vehicular. Esta particular situación afecta sobre todo a aquellas personas que tienen como destino viajar a Brasil durante las vacaciones, ya que el vecino país no acepta documentación digital ni certificados de trámite. No ocurre lo mismo en otros países como Uruguay y Chile, donde están contempladas estas situaciones.

"Ya venimos con un problema de arrastre desde julio. El problema existe y no hay forma de terminarlo porque no ha insumos. Se ve perjudicado el que viaja al exterior ya que, salvo Chile y Uruguay, no aceptan la documentación digital o en papel y no permiten el ingreso al país", dijo la presidenta del Colegio de Mandatarios de Santa Fe, Elisa Sfiligoy.

Seguidamente puntualizó que la situación "no parece normalizarse por el momento", y que "el sistema registral está siendo bombardeado tras los aumentos dispuestos por el Ministerio de Justicia".

"Se encareció todo muchísimo y no está el material para darle la documentación. Hubo un aumento del 180% en los aranceles desde el 1 de enero. Trámites como cédula o tarjeta azul, salían $1190 y ahora salen $5200", detalló en una entrevista con LT9.

Sfiligoy aseguró que "los registros no le ocasionan gasto al estado" y que "todo se cobra". "Al contrario, recaudan para el Ministerio de Justica de la Nación", puntualizó.

Del mismo modo, la presidenta del Colegio enfatizó que los aumentos llevaron la rúbrica del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ya que aún no han sido designadas las autoridades de la Dirección Nacional del Automotor.

Por último, Sfiligoy recordó que la documentación necesaria a la hora de salir a la ruta para viajar está comprendida por la cédula, el último pago de patente, la póliza del seguro y la Verificación Técnica Vehicular.

