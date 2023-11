Luego de 24 horas, Shell y Axion modificaron sus precios en la ciudad de Santa Fe

Cuáles son los nuevos precios en la ciudad de Santa Fe

Shell:

• Súper: $360

• V-Power (Nitro+Nafta): $443

• Diésel: $399

• V-Power (Nitro+Diésel): $477

nuevos precios Shell noviembre 2023 2.jpg Nuevo aumento de las naftas en Shell UNO Santa Fe

Axion:

• Súper: $345,90

• Quantium: $437

• Diésel X10: $390,90

• Quantium Diésel X10: $459,90

nuevos precios Axion noviembre 2023 2.jpg Nuevos precios de la naftas en Axion UNO Santa Fe

YPF:

• Súper: $330

• Infinia: $415

• Infinia Diésel: $448

Precios Nafta YPF noviembre 2023.jpg Nuevos precios de YPF en Santa Fe noviembre 2023 UNO Santa Fe

Boz dialogó además con el Móvil de UNO sobre el porqué de la nueva actualización en las pizarras en algunas estaciones, pero también sobre cómo es la provisión de combustible al día de hoy y el tema de los cupos para el mes de noviembre.

"Desde el día de ayer (miércoles), se dio un incremento de entre el 8 y 10% dependiendo la petrolera y el producto, además de la zona del país en la que se encuentre y era algo de esperarse. Si bien es una expresión muy poco feliz decir que el combustible es barato, comparándolo con lo que cuesta en países limítrofes, podemos ver uruguayos, paraguayos, brasileños y bolivianos que vienen a nuestro país a cargar nafta, mostrando el atraso del precio respecto al costo internacional", remarcó. "Vamos ya ocho meses de congelamiento de precios a comparación del año pasado, otros tres este año y un aumento acordado del 4% mensual, cuando la inflación estaba en el orden del 8%, en esas circunstancias cuando los comparamos con otros precios dentro de la economía, vemos a las claras que el precio está atrasado".

En lo que respecta a la provisión de combustible aseveró: "Es algo de lo que se viene hablando hace tiempo en Argentina. El país no se autoabastece ni de nafta, ni de gasoil, hay una parte que debe ser importada y a eso le debemos sumar que todas las refinerías de las petroleras han hecho su parada técnica, ahora lo está la de YPF porque están readecuando el lugar para poder refinar mejor el petróleo de Vaca Muerta. Esto produjo que suba un poco la necesidad de importación, la que tiene dos condimentos: pagar el precio internacional y para poder hacerlo se necesitan dólares, que no llegaron a tiempo, ya que los buques estaban en el río de La Plata con 40.000.000 de litros y hubiesen sido no la solución, pero sí una ayuda para no tener el problema que se tuvo el fin de semana pasado".

Al ser consultado sobre nuevos aumentos manifestó: "No es algo que las estaciones de servicio manejemos, sino que habría que preguntárselo a las petroleras. Cuando un consumidor se acerca al surtidor y por más que para los argentinos es caro, no paga el precio real del combustible, todos lo que usan el vehículo o no, están pagando la diferencia vía algún otro instrumento: dólar diferencial para petroleras o cuestiones impositivas".

Por último habló sobre el trabajo con cupos. "Desde hace un tiempo todas las estaciones de servicio venimos trabajando con cupos. La realidad es que los que representaban a meses anteriores estaban bastante actualizados con la realidad de la demanda. Lo que pasó es que se fueron recortado. Todavía no nos entregaron los cupos de noviembre, recién comienza el mes, pero la mayoría de las estaciones tenemos una provisión, no ciento por ciento normal, porque quebramos stock, estamos recién ahora recuperándolo ya que la mayoría había quedad en cero, por eso se dice que están más aliviados, pero recién cuando lleguen los cupos se sabrá si se va a llegar al 30 de noviembre con el mismo problema del mes que se fue o más aliviados".

