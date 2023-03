Luego de tres semanas de agonía, falleció el joven que había sido baleado en Rosario en medio de un robo

Los delincuentes atacaron a balazos al conductor, quien a los pocos minutos fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, según publicó La Capital.

Agentes policiales arribaron al lugar en un primer momento, y fue trasladado al efector. Allí, los médicos que lo atendieron le diagnosticaron heridas de arma de fuego en hombro y omóplato derecho, así como también en la zona debajo del abdomen. El joven estuvo internado hasta la noche de este viernes, cuando desde el Heca informaron sobre su deceso.

De acuerdo a datos brindados desde Fiscalía, el vehículo robado fue hallado ese mismo día abandonado en pasaje Esperanza al 900 bis.

En los últimos días, su familia contribuyó con el personal de salud para buscar dadores de sangre antes de una cirugía programada. Sin embargo, este viernes les avisaron que Emanuel había fallecido.

Interviene en el caso el fiscal patricio Saldutti, de la Unidad de Homicidios Dolosos de la Fiscalía Regional Rosario.

Conmovedora despedida

Su hermana Joana publicó en redes sociales una conmovedora despedida para su hermano, luego de su fallecimiento tras tres semanas de agonía.

“Me arrebataron a mi otra mitad, pero nadie hace nada. Siguen matando y queda todo impune“, manifestó a través de su cuenta de Facebook.

“Te voy a recordar siempre, hermano, como la buena persona y el corazón de oro que tenés. Dame muchas fuerzas, no me dejes caer y esperame para darme ese abrazo que no me diste”, escribió.