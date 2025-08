Lunes con buen tiempo y ventoso en la ciudad de Santa Fe para arrancar la semana

El comienzo de semana en la ciudad de Santa Fe fue con un lunes con cielo con algunas nubes y con una temperatura a las 6.30 de la mañana de 10.4º, ST: 9.4º y se espera que la máxima alcance los 21º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa una situación muy similar a la del fin de semana, en la cual predomina un sistema de alta presión, con aporte de aire frío en los niveles medios y bajos de la atmósfera, mientras que en altura hacen lo propio corrientes algo más cálidas desde el oeste. Esta situación genera que las jornadas se mantengan mayormente soleadas, con alguna nubosidad por momentos, no esperándose lluvias ni lloviznas a lo largo de la semana. Respecto de las temperaturas, se espera que si bien las máximas no deberían variar demasiado, las mínimas podrían descender levemente hacia la jornada de mañana y la del viernes, no obstante ello, no se esperan a priori descensos muy importantes.